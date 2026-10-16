Fin de semana con la mitad del país en alerta por lluvias intensas

Cataluña cierra la primera quincena de octubre con un fin de semana que se prevé pasado por agua. En algún momento hasta el próximo lunes, la mitad del país se situará en alerta ante la posibilidad de chubascos fuertes que, si bien no deben ser tan importantes como los episodios más recientes, podrían dejar acumulaciones de lluvia considerables en varios puntos del territorio. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) tiene previstos hasta tres avisos por chubascos intensos entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo, que sobre todo se centran en el litoral de Barcelona y el Tarragonès, aunque también afectan a varias comarcas vecinas.

La jornada de este viernes estará marcada en general por un ambiente soleado. Solo la llegada de algunas nubes altas y finas podrían romper la hegemonía del sol durante la mañana en la mayor parte del país. En varios puntos del litoral y el prelitoral sí que se pueden crear nubes bajas que dejen el cielo cubierto, sobre todo de cara al mediodía y la tarde. No se descarta alguna precipitación débil y escasa al final de la jornada concentrada en la vertiente norte del Pirineo Occidental. En cuanto a la temperatura, la mínima se mantendrá estable en todo el territorio excepto en el tercio norte del país, donde podrá subir ligeramente. La máxima tampoco cambiará mucho excepto en el cuadrante noreste y en las Terres de l’Ebre, donde subirá ligeramente.

Avisos de nivel 3 sobre 6

De cara al sábado, las nubes concentradas en la mitad norte del territorio catalán terminarán de extenderse cubriendo casi todo el país, excepto la zona de Ponent y del tercio sur, donde el cielo quedará entre medio y muy nublado. La situación se complicará a partir del mediodía, cuando los chubascos harán acto de presencia con fuerza en el Pirineo, el Prepirineo, el sector central del litoral y el prelitoral y en el macizo del Port. Serán de intensidad moderada o fuerte y se acumularán cantidades de precipitación localmente muy abundantes, en el cuadrante noreste y en puntos del litoral y prelitoral central. El primero de los avisos del Meteocat es de nivel 2 sobre 6 y prevé unos 60 mm en 3 horas durante el mediodía principalmente en la zona del Vallès, Osona y la Selva.

La segunda de las alertas comenzará desde primera hora de la tarde, es de nivel 3 sobre 6 e indica que habrá chubascos acompañados de tormenta y localmente de granizo. La intensidad será de 20 mm en media hora y se concentrará primero en el Vallès, el Moianès, el Lluçanès, Osona y la Selva. A partir de las seis de la tarde y durante toda la noche hasta la medianoche, se verán afectadas otras comarcas como el Barcelonès, el Baix Llobregat y el Garraf, también con una intensidad elevada. La temperatura mínima será similar o ligeramente más baja, mientras que la máxima bajará ligeramente.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja en 30 minuts⚠️ 📆 Ds. de 12 h a dg. 06:00 h. 🌧️ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts 🟠 Grau de perill màxim: 3/6 ⏲️ Hora local (h) = TU+2 https://t.co/ch1LNMAn9y — Meteocat (@meteocat) October 15, 2026

En cuanto al domingo, los cielos estarán en todo el país muy nublados o cubiertos y se espera precipitación de intensidad entre débil y moderada en cualquier punto del territorio. Se acumularán cantidades entre escasas y poco abundantes, localmente abundantes en la Cataluña Central. Hay un aviso del Meteocat programado por intensidad de lluvia en 30 minutos de nivel 1 sobre 6 en el Baix Llobregat, el litoral de Barcelona y el Tarragonès. La temperatura mínima será ligeramente o moderadamente más baja. Por su parte, la máxima bajará notablemente en general.