Fin de semana de nubes en Cataluña con algunas lluvias

Las nubes volverán a ser las grandes protagonistas del fin de semana en toda Cataluña. Pocos puntos del país evitarán los cielos cubiertos hasta el lunes e incluso podrían verse algunas lluvias en zonas concretas del litoral, el prelitoral, el margen norte y el Camp de Tarragona. Según la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), no hay ningún aviso programado por situación de riesgo durante estos días por parte de las autoridades competentes y la situación se mantendrá en general estable, con las temperaturas sin grandes oscilaciones y tampoco con fuertes ráfagas de viento.

La jornada del viernes estará marcada por un cielo velado, sobre todo de cara a la tarde, cuando se crearán bandas de nubes altas en buena parte del territorio, especialmente en el sector central del litoral. Al final del día, no se descarta algún chubasco en puntos de la costa de Barcelona. Las temperaturas se mantendrán más o menos en los mismos registros.

Cielos nublados y lloviznas débiles

De cara al sábado, aparecerán bandas de nubes altas y medias que cruzarán el territorio de oeste a este. A partir de media mañana, podría hacer acto de presencia la lluvia, dejando alguna llovizna débil en puntos de la mitad norte del país. La previsión es que se acumulen cantidades entre escasas y poco abundantes. Esta será la tónica durante todo el día hasta la tarde, cuando la nubosidad disminuirá de oeste a este quedando el cielo despejado o poco nublado al anochecer y la noche. La temperatura, tanto la mínima como la máxima, será ligeramente más baja.

En cuanto al domingo, predominará el cielo despejado o poco nublado por la mañana. No obstante, sí habrá presencia de bandas de nubes altas y algunas nubes bajas locales en puntos de la depresión central y del litoral. Por la tarde, la previsión es que se incremente la nubosidad, quedando el cielo muy nublado en todo el país. También es probable que hasta el final del día haya precipitación débil y escasa en puntos del litoral y prelitoral central y en el Camp de Tarragona. La bajada de los termómetros del sábado se contrarrestará con una subida de estos de cara al lunes.