Cap de setmana de núvols a Catalunya esquitxat per algunes pluges

Els núvols tornaran a ser els grans protagonistes del cap de setmana arreu de Catalunya. Pocs punts del país evitaran els cels tapats fins dilluns i inclús es podrien deixar veure algunes pluges en zones concretes del litoral, el prelitoral, el marge nord i el Camp de Tarragona. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), no hi ha cap avís programat per situació de risc durant aquests dies per part de les autoritats competents i la situació es mantindrà en general estable, amb les temperatures sense grans oscil·lacions i tampoc amb fortes ratxes de vent.
La jornada de divendres estarà marcada per un cel enteranyinat, sobretot de cara a la tarda, quan es crearan bandes de núvols alts en bona part del territori, especialment al sector central del litoral. Al final del dia, no es descarta algun ruixat a punts de la costa de Barcelona. Les temperatures es mantindran més o menys en els mateixos registres.
Cels ennuvolats i plugims febles
De cara a dissabte, apareixeran bandes de núvols alts i mitjans que creuaran el territori d’oest a est. A partir de mig matí, podria fer acte de presència la pluja, deixant algun plugim feble a punts de la meitat nord del país. La previsió és que s’acumulin quantitats entre minses i poc abundants. Aquesta serà la tònica durant tot el dia fins a la tarda, quan la nuvolositat minvarà d’oest a est quedant el cel serè o poc ennuvolat al vespre i la nit. La temperatura -tant la mínima com la màxima- serà lleugerament més baixa.
Pel que fa a diumenge, predominarà el cel serè o poc ennuvolat al matí. Tanmateix, sí que hi haurà presència de bandes de núvols alts i alguns núvols baixos locals a punts de la depressió central i del litoral. A la tarda, la previsió és que s’incrementi la nuvolositat, quedant el cel molt ennuvolat arreu del país. També és probable que fins al final del dia hi hagi precipitació feble i minsa a punts del litoral i prelitoral central i al Camp de Tarragona. La baixada dels termòmetres de dissabte es contrarestarà amb una pujada d’aquests de cara a dilluns.