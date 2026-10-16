Cap de setmana amb la meitat del país en alerta per pluges intenses

Catalunya tanca la primera quinzena d’octubre amb un cap de setmana que es preveu passat per aigua. En algun moment fins dilluns vinent, la meitat del país se situarà en alerta davant la possibilitat de ruixats forts que, si bé no han de ser tan importants com els episodis més recents, podrien deixar acumulacions de pluja considerables en diversos punts del territori. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) té previstos fins a tres avisos per xàfecs intensos entre la tarda de dissabte i la matinada de diumenge, que sobretot se centren en el litoral de Barcelona i el Tarragonès, tot i que també afecten diverses comarques veïnes.
La jornada d’aquest divendres estarà marcada en general per un ambient assolellat. Només l’arribada d’alguns núvols alts i prims podrien trencar l’hegemonia del sol durant el matí a la major part del país. En diversos punts del litoral i el prelitoral sí que es poden crear núvols baixos que deixin el cel tapat, sobretot de cara al migdia i la tarda. No es descarta alguna precipitació feble i minsa al final de la jornada concentrada al vessant nord del Pirineu Occidental. Pel que fa a la temperatura, la mínima es mantindrà estable arreu tret del terç nord del país, on podrà pujar lleugerament. La màxima tampoc canviarà massa excepte al quadrant nord-est i a les Terres de l’Ebre, on pujarà lleugerament.
Avisos de nivell 3 sobre 6
De cara a dissabte, els núvols concentrats a la meitat nord del territori català acabaran d’estendre’s cobrint gairebé tot el país, tret de la zona de Ponent i del terç sud, on el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. La situació es complicarà a partir del migdia, quan els ruixats faran acte de presència amb força al Pirineu, el Prepirineu, el sector central del litoral i el prelitoral i al massís del Port. Seran d’intensitat moderada o forta i s’acumularan quantitats de precipitació localment molt abundants, al quadrant nord-est i a punts del litoral i prelitoral central. El primer dels avisos del Meteocat és de nivell 2 sobre 6 i preveu uns 60 mm en 3 hores durant el migdia principalment a la zona del Vallès, Osona i la Selva.
La segona de les alertes arrencarà des de primera hora de la tarda, és de nivell 3 sobre 6 i indica que hi haurà xàfecs acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. La intensitat serà de 20 mm en mitja hora i es concentrarà primer al Vallès, el Moianès, el Lluçanès, Osona i la Selva. A partir de les sis de la tarda i durant tot el vespre fins a la mitjanit, es veuran afectades altres comarques com el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Garraf, també amb una intensitat elevada. La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima baixarà lleugerament.
⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja en 30 minuts⚠️ 📆 Ds. de 12 h a dg. 06:00 h. 🌧️ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts 🟠 Grau de perill màxim: 3/6 ⏲️ Hora local (h) = TU+2 https://t.co/ch1LNMAn9y— Meteocat (@meteocat) October 15, 2026
Quant a diumenge, els cels estaran arreu del país molt ennuvolats o coberts i s’espera precipitació d’intensitat entre feble i moderada a qualsevol punt del territori. S’acumularan quantitats entre minses i poc abundants, localment abundants a la Catalunya Central. Hi ha un avís del Meteocat programat per intensitat de pluja en 30 minuts de nivell 1 sobre 6 al Baix Llobregat, el litoral de Barcelona i el Tarragonès. La temperatura mínima serà lleugerament o moderadament més baixa. Per la seva banda, la màxima baixarà acusadament en general.