El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a grau cinc sobre sis l’alerta per fortes pluges en algunes comarques del litoral de cara a aquest cap de setmana. Aquesta situació recorda la viscuda el primer cap de setmana d’octubre, amb pluges torrencials que van colpejar el sud del país i zones del prelitoral. “Amb motiu dels avisos de nivell taronja emesos per l’AEMET per a la jornada de demà, el servei ferroviari pot veure’s afectat per les pluges i tempestes”, ha admès Renfe en una piulada. “Especialment a les zones costaneres de Catalunya i a Múrcia”, emfatitza.
L’operadora, en el punt de mira després de les molèsties que els darrers temporals han causat en els usuaris de diverses línies, recomana als passatgers consultar l’estat de la xarxa “a través dels canals oficials” i seguir els avisos de les agències meteorològiques. En el cas dels trens de llarga distància, Renfe apunta que sí que hi ha canvis importants s’encetarà un SMS o un email al contacte associat a la reserva. Protecció Civil ha avisat que enviarà un ES-Alert a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i la Selva –tres de les més colpejades en l’últim episodi de tempestes torrencials– perquè els xàfecs podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. En aquest sentit, Renfe ha posat en alerta les línies R1, R2 Nord i R11 de Rodalies, que circulen per les comarques afectades.
🔴 Protecció Civil manté l’Alerta del Pla #INUNCAT per la previsió de pluges torrencials dissabte. ⚠️ Es poden superar els 40 l/m² en 30 minuts al Maresme, el Vallès Oriental i la Selva a partir del migdia. Eviteu rieres i zones inundables. 🔗 https://t.co/r6K71zGV6Z https://t.co/zLv8QFOiIB— Protecció civil (@emergenciescat) October 16, 2026
📢 ATENCIÓ! Protecció Civil activa l’Alerta del Pla #INUNCAT per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya ❗Recomanem consultar l’estat del servei abans d’iniciar el seu desplaçament ➕ info: https://t.co/diqvpRqsM9— Rodalies Catalunya (@rodalies) October 16, 2026
Rodalies no ha aguantat els últims temporals
No seria el primer cop aquest mes que Rodalies interromp el servei de forma parcial o total per les pluges torrencials, un aspecte que indigna les plataformes d’usuàries. “No pot funcionar a cop de tancaments”, es queixen des de Dignitat a les Vies. Cada temporal, lamenten, acaba “posant en risc el servei” i “deixant milers de persones sense una alternativa”. “La mobilitat de Catalunya no pot estar sempre en joc”, apuntava la seva portaveu, Anna Gómez, fa dues setmanes.
Les pluges torrencials de fa quinze dies van obligar a suspendre el servei, una suspensió que va allargar-se gairebé una setmana en el cas de l’R2. Unes conseqüències que van neguitejar els maquinistes; l’endemà de les tempestes, que van causar estralls sobretot al Vallès Oriental i el Baix Llobregat, els conductors van decidir no presentar-se a la feina perquè Renfe no els havia enviat els resultats de les marxes blanques fetes per analitzar la infraestructura de la via. Un capítol més de la guerra oberta que mantenen la companyia i els maquinistes, que han convocat una vaga el 29 d’octubre per exigir “més seguretat” a la infraestructura.
Les complicacions també s’han produït darrerament a l’alta velocitat. En aquest cas, no per temporals sinó per un incendi en un comboi a l’Aragó. L’incident va obligar a interrompre el servei aquest dimecres entre Barcelona i Madrid, cosa que ha generat moments de caos i crítiques dels usuaris que van quedar-se sense alternatives a l’estació de Sants.