La Generalitat mantendrá el descuento del 50% en abonos de transporte en 2026

La Generalitat mantendrá la bonificación en los abonos para el transporte público para 2026. Así lo han acordado la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y los Comuns en una reunión esta misma mañana en Palau. Según ha anunciado la portavoz del grupo parlamentario, Jéssica Albiach, el acuerdo permite extender un año más la rebaja del 50% en todas las zonas de Cataluña para billetes combinados como la T-Usual o la T-Jove. Según ha detallado Albiach, «en principio» el costo continuará siendo compartido entre el ATM y el Estado, con una distribución del 30 y el 20% de la oferta, respectivamente. Además, la bonificación será «compatible» con el abono integral que anunció el lunes el presidente español, Pedro Sánchez.

Con este acuerdo, Comuns y Gobierno culminan el entendimiento para prolongar las rebajas al transporte público vigentes durante todo el curso, y que habrían finalizado el 1 de enero. «Lo hemos conseguido; hacía semanas que insistíamos en que no se podían subir los precios y advirtiendo que si quitaban las bonificaciones no hacía falta que nos llamaran por teléfono», ha celebrado Albiach; que sostiene que la medida supone «un ahorro muy importante» para «miles de hogares» que usan la red de transporte público catalana cada día.

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, con los diputados de los Comuns Jéssica Albiach y Lluís Mijoler / ACN

El acuerdo para bonificar el transporte público era, cabe recordar, una de las principales exigencias de los Comuns para negociar los presupuestos de 2026 con el ejecutivo que preside Salvador Illa. Haberlo logrado no es, sin embargo, condición suficiente para sacar adelante las cuentas, según ha recalcado Albiach. Entre otras cuestiones, el grupo parlamentario continuará reclamando aplicar el régimen sancionador de la ley de Vivienda, otro paso esencial para garantizarse el apoyo de los seis diputados que lo integran; así como el cumplimiento de los acuerdos que llevaron a la aprobación del tercer suplemento de crédito.

Compatible con el Estado

El acuerdo entre Gobierno y Comuns llega solo un día después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara la puesta en marcha de un abono único de transporte en todo el Estado, con un costo de unos 60 euros mensuales, y que servirá para la red de Rodalies, Regionales y Media Distancia. En este sentido, Albiach sostiene que ambas tarjetas serán «compatibles», en tanto que la española añade servicios que están fuera del alcance de los billetes integrados catalanes.