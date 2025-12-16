La Generalitat mantindrà el descompte del 50% als abonaments de transport el 2026

La Generalitat mantindrà la bonificació als abonaments per al transport públic per al 2026. Així ho han acordat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i els Comuns en una reunió aquest mateix matí a Palau. Segons ha anunciat la portaveu del grup parlamentari, Jéssica Albiach, l’entesa permet allargar un any més la rebaixa del 50% en totes les zones de Catalunya per a bitllets combinats com la T-Usual o la T-Jove. Segons ha detallat Albiach, “en principi” el cost continuarà sent compartit entre l’ATM i l’Estat, amb un repartiment del 30 i el 20% de l’oferta, respectivament. A més, la bonificació serà “compatible” amb l’abonament integral que va anunciar dilluns el president espanyol, Pedro Sánchez.
Amb aquest acord, Comuns i Govern culminen l’entesa per allargar les rebaixes al transport públic vigents durant tot el curs, i que haurien finalitzat l’1 de Gener. “Ho hem aconseguit; feia setmanes que insistíem que no es podia apujar els preus i advertint que si es carregaven les bonificacions no calia que ens truquessin per telèfon”, ha celebrat Albiach; que sosté que la mesura suposa “un estalvi molt important” per a “milers de llars” que fan servir la xarxa de transport públic catalana cada dia.
L’acord per bonificar el transport públic era, cal recordar, una de les principals exigències dels Comuns per negociar els pressupostos del 2026 amb l’executiu que presideix Salvador Illa. Haver-lo assolit no és, però, condició suficient per tirar endavant els comptes, segons ha reblat Albiach. Entre altres qüestions, el grup parlamentari continuarà reclamant aplicar el règim sancionador de la llei de l’Habitatge, un altre pas essencial per garantir-se el suport dels sis diputats que en formen part; així com el compliment dels acords que van portar a l’aprovació del tercer suplement de crèdit.
Compatible amb l’Estat
L’acord entre Govern i Comuns arriba només un dia després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés la posada en marxa d’un abonament únic de transport a tot l’Estat, amb un cost d’uns 60 euros mensuals, i que servirà per a la xarxa de Rodalies, Regionals i Mitja Distància. En aquest sentit, Albiach sosté que ambdues targetes seran “compatibles”, en tant que l’espanyola afegeix serveis que estan fora de l’abast dels bitllets integrats catalans.