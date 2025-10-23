Cortadas dos líneas de Rodalies por los vientos

La llegada de la borrasca Benjamin ha complicado aún más la movilidad de los usuarios de Rodalies en Cataluña. La línea que se ha visto especialmente afectada es la R1 (línea que circula entre Molins de Rei – Maçanet Massanes por Mataró). Las afectaciones provocadas por el viento han hecho que desde pocos minutos después de las dos de la tarde los trenes de esta concurrida línea de Rodalies no funcionen en la ciudad de Barcelona. Concretamente, la afectación ha sido provocada por una carpa de plástico que ha sido arrastrada por el viento y ha terminado incrustándose contra las vías y la catenaria de la R1 entre las estaciones de El Clot-Aragó y la de Sant Adrià de Besòs. La incidencia se ha producido a la altura del campo de fútbol del Sant Adrià CF y el CF Trajana, justo antes de llegar al Parc del Besòs.

Fuentes de Renfe señalan que el servicio de Rodalies de la R1 inicia y finaliza su trayecto en la estación de Badalona e indican que técnicos de Adif ya se encuentran sobre el terreno para tratar de solucionar la afectación que impide el tránsito de trenes. Renfe, además, señala que los viajeros de la R1 de Rodalies pueden acceder al Metro de Barcelona para continuar con su trayecto (quedan sin servicio las estaciones de El Clot-Aragó, Arc de Triomf, Plaça de Catalunya, Estació de Sants y Hospitalet de Llobregat).

La R1 no es la única línea de Rodalies afectada

Las afectaciones en Rodalies no solo se han limitado a la R1, sino que tal como ha informado Rodalies RENFE y Protección Civil, la línea RL4 (Terrassa Estació del Nord – Lleida) también ha tenido que interrumpir su servicio entre Manresa y Calaf. Los vientos que están sacudiendo Cataluña han causado la caída de un árbol y la consecuente interrupción del servicio. Desde Protección Civil señalan que el tren que ha quedado parado ha sido remolcado hasta Calaf.