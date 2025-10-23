Tallades dues línies de Rodalies per les ventades

L’arribada de la borrasca Benjamin ha complicat encara més la mobilitat dels usuaris de Rodalies a Catalunya. La línia que s’ha vist especialment afectada és l’R1 (línia que circula entre Molins de Rei – Maçanet Massanes per Mataró). Les afectacions provocades pel vent han fet que des de pocs minuts més tard de les dues del migdia els trens d’aquesta concorreguda línia de Rodalies no funcionin a la ciutat de Barcelona. Concretament l’afectació ve provocada per una carpa de plàstic que s’ha vist arrossegada pel vent i s’ha acabat encastant contra les vies i la catenària de l’R1 entre les estacions d’El Clot-Aragó i la de Sant Adrià de Besòs. La incidència s’ha produït a l’altura del camp de futbol del Sant Adrià CF i el CF Trajana, just abans d’arribar al Parc del Besòs.
Fonts de Renfe assenyalen que el servei de Rodalies de l’R1 inicia i finalitza el seu trajecte a l’estació de Badalona i indiquen que tècnics d’Adif ja es troben sobre el terreny per tractar de solucionar l’afectació que impedeix el trànsit de trens. Renfe, a més, assenyala que els viatge de l’R1 de Rodalies poden accedir al Metro de Barcelona per continuar amb el seu trajecte (queden sense servei les estacions d’El Clot-Aragó, Arc de Triomf, Plaça de Catalunya, Estació de Sants i Hospitalet de Llobregat).
L’R1 no és l’única línia de Rodalies que es veu afectada
Les afectacions a Rodalies no només s’han limitat a l’R1, sinó que tal com ha informat Rodalies RENFE i Protecció Civil, la línia RL4 (Terrassa Estació del Nord – Lleida) també ha hagut d’interrompre el seu servei entre Manresa i Calaf. Les ventades que estan sacsejant Catalunya han causat la caiguda d’un arbre i la consegüent interrupció del servei. Des de Protecció Civil assenyalen que el tren que ha qeudat aturat s’ha remolcat fins a Calaf.