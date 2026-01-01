El primer bebé del año nacido en un hospital público de Cataluña ha sido Ander Muñoz Adan, que ha nacido en el Parc Taulí de Sabadell (Vallès Occidental), según ha informado el Departamento de Salud. Ander, que también es el primer niño nacido en la región sanitaria Metropolitana Norte, vino al mundo 38 minutos después de la medianoche. Sus padres viven en Sabadell.

Ander y su familia en el Parc Taulí de Sabadell / Salud

Los primeros bebés de Lleida y el Pirineo

Osayd Moussaoui El Airbaoui es el primer bebé nacido en la región sanitaria de Lleida. Vino al mundo a las 7:02 en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida y su familia vive en la Granja d’Escarp (Segrià). En cuanto a la región sanitaria del Alt Pirineu y el Aran, el primero en nacer ha sido Eiden David y lo ha hecho en la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell (Alt Urgell) a las 11:25. Precisamente, la familia del bebé reside en la capital del Alt Urgell.

Osayd Moussaoui El Airbaoui y su familia en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida / Salud

La primera nacida en la región Metropolitana Sur

Thais ha sido la primera en nacer en un hospital público de la región sanitaria Barcelona Metropolitana Sur. Nació a las 0:49 horas en el Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat y pesó 3,4 kg, según la información facilitada por el Departamento de Salud. Sus padres viven en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Thais y su madre en Sant Joan de Déu / Salud

La primera en nacer en Girona

Alda Joana ha sido la primera bebé en nacer en un centro público en la región sanitaria de Girona. Nació a las 0:42 horas en el Hospital Santa Caterina de Salt, Instituto de Asistencia Sanitaria. Sus progenitores, Clodia Isabell y Michel, son residentes en Salt (Gironès).

Alda Joana con sus padres en Salt / Salud

El primero de las Terres de l’Ebre y del Camp de Tarragona

En las Terres de l’Ebre, Ishaqa Sawaneh ha sido el primer bebé del año en un centro público. Nació a las 3:30 en el Hospital Universitario de Tortosa Verge de la Cinta y sus padres viven en Roquetes. En el Camp de Tarragona, el primer bebé nació a las 8:28. Marcos Galindo Domínguez es hijo de vecinos de Tarragona y nació en el hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.

Marcos Galindo y su familia en el hospital de Tarragona/ Salud

En Barcelona se ha hecho esperar el primer bebé

No ha sido hasta casi las cinco de la madrugada, a las 4:48 concretamente, que ha nacido el primer barcelonés, Gurnawab Singh, que lo hizo en el Hospital Universitario Vall d’Hebron. Sus padres, Amitpal Singh y Archna Saini, son residentes en Barcelona.

Gurnawab Singh ha sido el primer barcelonés en nacer este 2026 / Salud

En la Catalunya Central, la primera madrugó

El primer bebé de 2026 nacido en la región sanitaria Catalunya Central ha sido Sira, que lo hizo a las 0:41 en el hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Bages). Sus padres, Violeta y Joan, son de Sant Fruitós de Bages.

Sira ha sido la primera en nacer en la Catalunya Central / Salud

El primero del Penedès

Por otro lado, Nadir ha sido el primer bebé de 2026 en la región sanitaria Penedès. El niño nació a las 8:36 horas en el Hospital del Vendrell y sus padres son residentes en Calafell.