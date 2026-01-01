El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Aquests són els noms dels primers catalans del 2026
Xavi Fernández de Castro
01/01/2026 14:17

El primer nadó de l’any nascut en un hospital públic de Catalunya ha estat l’Ander Muñoz Adan, que ha nascut al Parc Taulí de Sabadell (Vallès Occidental), segons ha informat el Departament de Salut. L’Ander, que també el primer nen nascut a la regió sanitària Metropolitana Nord, ha vingut al món quan passaven 38 minuts de la mitjanit. Els seus pares viuen a Sabadell.

L’Ander i la seva família al Parc Taulí de Sabadell / Salut

Els primers nadons de Lleida i el Pirineu

L’Osayd Moussaoui El Airbaoui és el primer nadó nascut a la regió sanitària de Lleida. Ha vingut al món a les 7.02 a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i la seva família viu a la Granja d’Escarp (Segrià). Pel que fa a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i l’Aran, el primer en néixer ha estat l’Eiden David i ho ha fet a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) a les 11.25. Precisament, la família del nadó és resident de la capital de l’Alt Urgell.

L’Osayd Moussaoui El Airbaoui i la seva família a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida / Salut

La primera nascuda a la regió Metropolitana Sud

La Thais ha estat la primera a néixer en un hospital públic de la regió sanitària Barcelona Metropolitana Sud. Ha nascut a les 0.49 hores a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat i ha pesat 3,4 kg, segons la informació facilitada pel Departament de Salut. Els seus pares viuen a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

La Thais i la seva mare a Sant Joan de Déu / Salut

La primera a néixer a Girona

L’Alda Joana ha estat la primera nadó a néixer en un centre públic a la regió sanitària de Girona. Ha nascut a les 0.42 hores a l’Hospital Santa Caterina de Salt, Institut d’Assistència Sanitària. Els seus progenitors, Clodia Isabell i Michel, són residents a Salt (Gironès).

L’Alda Joana amb els seus pares a Salt / Salut

El primer de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona

A les Terres de l’Ebre, Ishaqa Sawaneh ha estat el primer nadó de l’any en un centre públic. Ha nascut a les 3.30 a l’Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta i els seus pares viuen a Roquetes. Al Camp de Tarragona, el primer nadó ha nascut a les 8:28. En Marcos Galindo Domínguez és fill de veïns de Tarragona i ha nascut a l’hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.

En Marcos Galindo i la seva família a l’hospital de Tarragona/ Salut

A Barcelona s’ha fet esperar el primer nadó

No ha estat fins a gairebé a les cinc de la matinada, a les 4.48 concretament, que ha nascut el primer barceloní, el Gurnawab Singh, que ho ha fet a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Els seus pares, Amitpal Singh i Archna Saini són residents a Barcelona.

El Gurnawab Singh ha estat el primer barceloní a néixer aquest 2026 / Salut

