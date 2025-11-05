Protección Civil ha enviado este miércoles por la noche un mensaje ES-Alert por la previsión de lluvias torrenciales que se esperan esta madrugada y el jueves por la mañana, especialmente en el litoral y prelitoral de Cataluña. La consejera de Interior, Núria Parlon, ha pedido «extremar las precauciones» ante un episodio de grado 4 sobre 6 en el que se pueden acumular entre 40 y 60 litros de agua por metro cuadrado en media hora.

Parlon ha alertado, sobre todo, que es necesario tener prudencia en las primeras horas del día en la zona sur del país, cuando los desplazamientos matutinos coincidirán con las tormentas fuertes. Las lluvias serán intensas, pero se moverán con rapidez, entrando por la zona sur de madrugada y ascendiendo hasta las comarcas gerundenses ya hacia el mediodía.

Tanto la consejera como Protección Civil han subrayado los mensajes que se repiten cuando se dan las previsiones de lluvia, y ha recordado que es necesario evitar los desplazamientos innecesarios y tampoco se recomienda acercarse a las rieras y los barrancos, «aunque no llueva», ha añadido. En este sentido, ha recomendado a los propietarios de automóviles que aparcan en las rieras, que si no los han retirado antes de la medianoche ya no lo hagan, para «evitar accidentes no deseados».

La consejera de Interior, Núria Parlon, y la directora del Servicio Meteorológico de Cataluña, Sarai Sarroca, comparecen ante la previsión de lluvias torrenciales, en el Palau de la Generalitat / ACN

Afectaciones en las comarcas de Barcelona por la mañana

Antes de Parlon ha intervenido la directora del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), Sarai Sarroca, que ha explicado que a las nueve de la noche la tormenta descargaba con fuerza en Aragón, y que se espera que en Cataluña la precipitación llegue hacia la medianoche.

Durante las primeras horas de la madrugada el temporal tendrá «puntos intensos» en las Terres de l’Ebre, pero se pronostica que a partir de las cinco llegarán al litoral y prelitoral de Tarragona.

Hacia las ocho de la mañana se habrán desplazado hasta las comarcas de Barcelona, donde puede haber picos de hasta 60 litros por metro cuadrado en media hora. Ya a partir del mediodía la tormenta se desplazará a las comarcas de Girona.

Además, durante toda la noche se realizará un refuerzo desde el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) para hacer un seguimiento «constante» de las lluvias. «Si vemos que el episodio se complica podemos tomar otras medidas», ha indicado Parlon, que ha subrayado que el objetivo es «proteger a la población».