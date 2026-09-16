El Departamento de Interior y Seguridad Pública ha convocado 300 plazas para incorporar bomberos y bomberas de primera de la escala técnica del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat. Las personas interesadas pueden presentar la solicitud desde este miércoles y hasta el 29 de septiembre a través de la plataforma Trámites Gencat. La convocatoria forma parte de los objetivos del Plan Bomberos 2030, que prevé alcanzar una plantilla de 4.000 efectivos para reforzar la capacidad de respuesta ante el aumento y la complejidad de las emergencias.

Una de las principales novedades de esta convocatoria se encuentra en el proceso de oposición, que concentra buena parte de los cambios. La primera fase permite obtener hasta 40 puntos e incluye cinco pruebas: conocimientos, física, oficios, evaluación psicológica y médica.

Los Bomberos trabajando en una zona de bosque entre La Pobla de Claramunt e Igualada / ACN

Así son las pruebas para acceder al Cuerpo de Bomberos

El proceso incorpora algunos cambios en el contenido, la estructura y el peso de las pruebas. Estas son las cinco pruebas de la fase de oposición:

1. Conocimientos: examen de 70 preguntas tipo test sobre el temario establecido en las bases. En la anterior convocatoria había 95. La puntuación máxima también se reduce, de 10 a 8 puntos .

examen de sobre el temario establecido en las bases. En la anterior convocatoria había 95. La puntuación máxima también se reduce, de 10 a . 2. Física: es una de las pruebas que cambia más. La nueva estructura consta de tres ejercicios que simulan situaciones operativas con las que puede encontrarse un bombero: intervenciones en incendios de vegetación, incendios estructurales y rescates acuáticos . La prueba puntúa hasta 10 puntos y se debe obtener como mínimo 5 para superarla.

es una de las pruebas que cambia más. La nueva estructura consta de con las que puede encontrarse un bombero: intervenciones en . La prueba puntúa hasta 10 puntos y se debe obtener para superarla. 3. Oficios: evalúa la destreza manual, la polivalencia y la capacidad para utilizar materiales y herramientas , así como la ejecución básica de diferentes oficios. La puntuación máxima pasa de 10 a 12 puntos y también aumenta el número de aspirantes que podrán hacer esta prueba, de 520 a 600 personas .

evalúa la , así como la ejecución básica de diferentes oficios. La puntuación máxima pasa de 10 a y también aumenta el número de aspirantes que podrán hacer esta prueba, de 520 a . 4. Evaluación psicológica: permite obtener hasta 10 puntos , pero pasa a tener carácter eliminatorio , a diferencia de la anterior convocatoria.

permite obtener hasta , pero pasa a tener , a diferencia de la anterior convocatoria. 5. Médica: accederán las personas que hayan superado la prueba psicológica y el resultado será apto o no apto.

Además de estas pruebas, las personas que no acrediten los conocimientos exigidos de catalán y castellano deberán realizar las pruebas correspondientes de lengua.

Concurso, formación y prácticas

Una vez superada la fase de oposición, el proceso continúa con una fase de concurso, que permite obtener hasta 20 puntos. En esta convocatoria se incorpora como novedad la valoración de determinadas titulaciones de ciclos formativos de grado medio, además de la experiencia profesional en categorías relacionadas con el puesto de trabajo. Las personas que superen las dos primeras fases, y en función de la puntuación obtenida, deberán completar posteriormente un curso selectivo en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Finalmente, los aspirantes que superen la formación deberán completar 700 horas de prácticas de servicio efectivo en un parque de Bomberos antes de poder recibir el nombramiento oficial. La convocatoria también mantiene la reserva del 40% de las plazas para mujeres, una medida aplicada en las tres últimas convocatorias. Según Interior, la presencia femenina en el Cuerpo de Bomberos ha pasado del 3% al actual 8,9% en este periodo.

El plazo para presentar telemáticamente las solicitudes finaliza el 29 de septiembre. Las bases completas de la convocatoria se pueden consultar en el portal del Departamento de Interior.