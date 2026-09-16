El Departament d’Interior i Seguretat Pública ha convocat 300 places per incorporar bombers i bomberes de primera de l’escala tècnica del Cos de Bombers de la Generalitat. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud des d’aquest dimecres i fins al 29 de setembre a través de la plataforma Tràmits Gencat. La convocatòria forma part dels objectius del Pla Bombers 2030, que preveu arribar a una plantilla de 4.000 efectius per reforçar la capacitat de resposta davant l’augment i la complexitat de les emergències.
Una de les principals novetats d’aquesta convocatòria es troba en el procés d’oposició, que concentra bona part dels canvis. La primera fase permet obtenir fins a 40 punts i inclou cinc proves: coneixements, física, oficis, avaluació psicològica i mèdica.
Així són les proves per accedir al Cos de Bombers
El procés incorpora alguns canvis en el contingut, l’estructura i el pes de les proves. Aquestes són les cinc proves de la fase d’oposició:
- 1. Coneixements: examen de 70 preguntes tipus test sobre el temari establert a les bases. En l’anterior convocatòria n’hi havia 95. La puntuació màxima també es redueix, de 10 a 8 punts.
- 2. Física: és una de les proves que canvia més. La nova estructura consta de tres exercicis que simulen situacions operatives amb què es pot trobar un bomber: intervencions en incendis de vegetació, incendis estructurals i rescats aquàtics. La prova puntua fins a 10 punts i cal obtenir-ne com a mínim 5 per superar-la.
- 3. Oficis: avalua la destresa manual, la polivalència i la capacitat per utilitzar materials i eines, així com l’execució bàsica de diferents oficis. La puntuació màxima passa de 10 a 12 punts i augmenta també el nombre d’aspirants que podran fer aquesta prova, de 520 a 600 persones.
- 4. Avaluació psicològica: permet obtenir fins a 10 punts, però passa a tenir caràcter eliminatori, a diferència de l’anterior convocatòria.
- 5. Mèdica: hi accediran les persones que hagin superat la prova psicològica i el resultat serà apte o no apte.
A més d’aquestes proves, les persones que no acreditin els coneixements exigits de català i castellà hauran de fer les proves corresponents de llengua.
Concurs, formació i pràctiques
Un cop superada la fase d’oposició, el procés continua amb una fase de concurs, que permet obtenir fins a 20 punts. En aquesta convocatòria s’incorpora com a novetat la valoració de determinades titulacions de cicles formatius de grau mitjà, a més de l’experiència professional en categories relacionades amb el lloc de treball. Les persones que superin les dues primeres fases, i en funció de la puntuació obtinguda, hauran de completar posteriorment un curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Finalment, els aspirants que superin la formació hauran de completar 700 hores de pràctiques de servei efectiu en un parc de Bombers abans de poder rebre el nomenament oficial. La convocatòria també manté la reserva del 40% de les places per a dones, una mesura aplicada en les tres darreres convocatòries. Segons Interior, la presència femenina al Cos de Bombers ha passat del 3% a l’actual 8,9% en aquest període.
El termini per presentar telemàticament les sol·licituds finalitza el 29 de setembre. Les bases completes de la convocatòria es poden consultar al portal del Departament d’Interior.