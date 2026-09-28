Uno de los fundamentos que construye el caso contra Jonathan Andic -acusado de matar a su padre, Isak, fundador de la multinacional Mango- es el móvil económico. La tesis incriminatoria del ministerio fiscal y de la jueza instructora apunta a una motivación criminal por un supuesto desacuerdo sobre la creación de una fundación que sustraería recursos de una hipotética herencia. De hecho, un adelanto de la herencia para poder montar un negocio fuera de la estructura de la empresa de moda y que el atestado de los Mossos d’Esquadra se encargó de enfatizar.

La tesis del motivo económico en torno a la herencia quedó bastante debilitada con la declaración de las hermanas de Andic, Sarah y Judith, del pasado 3 de julio, en la que detallaron las reuniones anuales con su padre sobre la herencia con «compensaciones» y los incrementos que correspondían según las necesidades que habían tenido. Ahora, la defensa de Andic ha solicitado más testigos que corroboren la inexistencia de este móvil y que tienen la intención de refutar lo que se considera el thema decidendi, el asunto clave del caso, de la incriminación.

Los testimonios propuestos buscan, pues, aportar lo que la defensa califica como «contenido relevante» con la vista puesta en encontrar la «verdad material». Es decir, testigos que contradicen la conjetura de los investigadores de los Mossos d’Esquadra, que comparten con el ministerio fiscal y la instructora, de considerar el móvil económico, como móvil de un parricidio haciéndolo pasar como un accidente. A la lista se incorporan un notario, abogados como Miquel Roca, máximos directivos de Mango o asesores financieros que abonan la tesis de la defensa de que Andic está procesado injustamente por la muerte accidental de su padre en Collbató, el 14 de diciembre de 2024.

Las hermanas Andic, al llegar al Juzgado/Pol Solà/Àlex Recolons/ACN

La lista

Así, el equipo legal que defiende a Jonathan, dirigido por Cristóbal Martell, ha presentado una lista encabezada por Ariel Sultán, un notario que podrá dar todos los detalles de la sucesión de testamentos que cada año otorgaba Isak Andic. Concretamente, de qué manera se definía el contenido, las modificaciones que se hacían, quiénes eran los profesionales que asesoraban y cómo se trabajaban los datos patrimoniales y en qué magnitudes. Todo ello para deshacer la idea que la policía ha hecho correr de un posible «desheredamiento» de Jonathan.

Se añade a la lista, Raquel Delgado, directora financiera y de administración de Punto Na, sociedad patrimonial de la familia Andic. Delgado fue quien recibió la orden de Isak Andic para preparar y concretar los testamentos anuales y sus modificaciones. Igualmente, también se reclama citar a Germán Castejón, un financiero que ayudó a esbozar con Isak Andic la planificación de la futura gestión del patrimonio y el entramado de empresas familiares y el rol que tendrían los tres hijos, con sesiones de trabajo que celebraban con su padre.

Uno de los nombres del listado más destacados es Miquel Roca, abogado que recibió el encargo de Isak Andic sobre la constitución de una posible fundación filantrópica, cómo debía estructurarse y quién podría ser patrón y las funciones que tendría. Roca también debía analizar qué papel jugarían los tres hijos. Además, el abogado debía analizar si la fundación alteraba las expectativas hereditarias de los hijos, o bien si la fundación -como adelantaron las hijas a la instructora- tenía el apoyo de todos los hermanos. Completan la lista, el abogado Joan Roca, también relacionado con la constitución de una fundación, y Antonio Ruiz, el CEO de Mango, que podrá explicar la relación del investigado con la empresa madre del grupo familiar.