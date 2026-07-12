«La página web está en construcción y, muy pronto, tendremos todo el contenido en catalán. Gracias por vuestra paciencia». Este es el mensaje que se puede leer en la edición en catalán de la web de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que hace más de dos años se comprometió con Plataforma per la Llengua a impulsar una web en catalán. De hecho, la entidad presidida por Òscar Escuder destaca que la dirección de la SGAE adquirió el compromiso el 1 de octubre de 2024 y entonces aseguró que en 2025 tendrían la web funcionando en catalán. «Cada año te dicen que lo están terminando, y no lo están terminando», lamentan fuentes de la ONG del catalán consultadas por El Món.

La razón de fondo de esta demora es la falta de obligatoriedad legal estricta, lo que, según apuntan las mismas fuentes, deja la traducción de la web a expensas de lo que la empresa quiera hacer o deje de hacer por voluntad propia. Esto se debe a una debilidad jurídica clave: la SGAE funciona con «socios» y no con «consumidores», por lo cual el Código de Consumo no es aplicable en este caso. «La situación jurídica es muy débil», apuntan, y lamentan que pasado todo este tiempo del compromiso adquirido «aún hay un mensaje en la web que dice que ‘muy pronto la web estará en catalán'».

Presión por las facturas en catalán

Este es el único frente abierto de la entidad con la entidad española, ya que las facturas en catalán son uno de los otros puntos de conflicto que la entidad mantiene con la asociación española. «Después de nuestras reclamaciones y de la insistencia de un socio de la entidad, la SGAE ya emite facturas en catalán», ha anunciado recientemente la entidad en defensa de la lengua, que considera que la decisión es un «paso adelante», pero insiste en que el catalán «no debe ser opcional». «¡Ahora toca que la SGAE las envíe en catalán por defecto!», sentencia en un comentario en su cuenta de X, donde oficializó este paso adelante en defensa de la lengua.

Después de nuestras reclamaciones y de la insistencia de un socio de la entidad, la @sgaeactualidad ya emite facturas en catalán. 📄



Es un paso adelante, pero el catalán no debe ser opcional: ahora toca que la #SGAE las envíe en catalán por defecto! 📨 pic.twitter.com/n3RDqs5yZS — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) 29 de junio de 2026

Sobre el litigio por las facturas en catalán, fuentes de la entidad han detallado que comenzaron a recibir quejas de socios porque la entidad no hacía facturas en catalán. A partir de ahí, la entidad presionó con la normativa de política lingüística, pero la SGAE alegó que tenían un único sistema informático de alcance estatal. Fue la actuación decidida de un socio «irredento» al solicitar las facturas lo que ha dado resultado. «Es para celebrarlo porque es un paso adelante», dicen desde la entidad en defensa de la lengua, que ahora quieren que las facturas en catalán se puedan emitir «por defecto y no solamente a petición de los socios». No obstante, dejan claro que es un caso complejo por la legislación actual que deja casi todo en manos de la «voluntad» de la entidad.