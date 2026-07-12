“La pàgina web està en construcció i, ben aviat, tindrem tot el contingut en català. Gràcies per la vostra paciència”. Aquest és el missatge que es pot llegir a l’edició en català de la web de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que fa més de dos anys es va comprometre amb Plataforma per la Llengua a impulsar una web en català. De fet, l’entitat presidida per Òscar Escuder remarca que la direcció de la SGAE va adquirir el compromís l’1 d’octubre del 2024 i aleshores el va assegurar que l’any 2025 tindrien el web funcionant en català. “Cada any et diuen que ho estan acabant, i no ho estan acabant”, lamenten fonts de l’ONG del català consultades per El Món.
La raó de fons d’aquesta demora és la falta d’obligatorietat legal estricta, fet que, segons apunten les mateixes fonts, deixa la traducció del web a expenses del que faci o deixin de fer l’empresa per voluntat pròpia. Això es deu a una feblesa jurídica clau: la SGAE funciona amb “socis” i no amb “consumidors”, motiu pel qual el Codi de Consum no és aplicable en aquest cas. “La situació jurídica és molt feble”, apunten, i lamenten que passat tot aquest temps del compromís adquirit “encara hi ha una mosca al web penjant que diu que ‘ben aviat el web serà en català'”.
Pressió per les factures en català
Aquest és l’únic front obert de l’entitat amb l’entitat espanyola, ja que les factures en català és un dels altres pols que l’entitat manté amb l’associació espanyola. “Després de les nostres reclamacions i de la insistència d’un soci de l’entitat, la SGAE ja emet factures en català”, ha anunciat recentment l’entitat en defensa de la llengua, que considera que la decisió és un “pas endavant”, però insisteix que el català “no ha de ser opcional”. “Ara toca que la SGAE les enviï en català per defecte!”, sentencia en comentari al seu compte d’X, on va oficialitzar aquest pas endavant en defensa de la llengua.
Després de les nostres reclamacions i de la insistència d’un soci de l’entitat, la @sgaeactualidad ja emet factures en català. 📄— Plataforma per la Llengua (@llenguacat) June 29, 2026
És un pas endavant, però el català no ha de ser opcional: ara toca que l’#SGAE les enviï en català per defecte! 📨 pic.twitter.com/n3RDqs5yZS
Sobre el litigi per les factures en català, fonts de l’entitat han detallat que van començar a rebre queixes de socis que l’entitat no feia factures en català. A partir d’aquí, l’entitat va pressionar amb la normativa de política lingüística, però la SGAE va al·legar que tenien un únic sistema informàtic d’abast estatal. Va ser l’actuació decidida d’un soci “irredempt” en demanar les factures i se n’ha sortit. “És per celebrar-ho perquè és un pas endavant”, diuen des de l’entitat en defensa de la llengua, que ara volen que les factures en català es puguin emetre “per defecte i no solament a petició dels socis”. No obstant això, deixen clar que és un cas complex per la legislació actual que ho deixa gairebé tot en mans de la “voluntat” de l’entitat.