Cataluña es un país de pequeñas y medianas empresas y la patronal Pimec, en colaboración con el Departamento de Política Lingüística, ha elaborado un informe sobre el uso del catalán en las pymes, que representan un 99,8% de las empresas. Del estudio El uso del catalán en las pymes 2025, hecho a partir de encuestas a 462 empresas, se extrae que las pymes del país tienen cuatro puntos débiles en el ámbito lingüístico: la atención al cliente, el etiquetado de los productos, el desconocimiento de las obligaciones legales vinculadas a la lengua y la falta de reglamentos internos que fijen la política lingüística de la empresa.

Al atender clientes, únicamente un 18,4% aseguran que el personal se dirige siempre en catalán de manera presencial o telefónica. A pesar de este dato tan pobre, el 47,2% de las empresas usan normalmente la lengua catalana en sus interacciones con la clientela, pero admiten que cambian si la situación lo requiere. Por otro lado, hay un 24% de las pequeñas y medianas empresas que atienden en catalán o castellano dependiendo del cliente, el 7,6% utiliza mayoritariamente el castellano y el 2,8%, otros idiomas.

En este ámbito, sin embargo, hay diferencias entre el sector servicios y el resto de sectores. Al atender a la clientela, la lengua catalana es más predominante en el sector servicios, donde el 21,7% asegura que atienden siempre en catalán, que en el resto, donde solo llega a un 11,5%. Además, hay un 50,6% que atienden mayoritariamente en catalán, aunque cambian si es necesario, mientras que este porcentaje cae al 39,9% en el resto de sectores. Igualmente, el porcentaje que atiende a los clientes mayoritariamente en castellano u otros idiomas es más bajo en el caso de los servicios.

Un cartel de un establecimiento de la zona de la Argenteria que anuncia limonadas y ensaladas en catalán, castellano e inglés / ACN

El etiquetado: la asignatura pendiente de las comunicaciones de las empresas

La rotulación, las facturas y los contratos y la documentación son los materiales que las empresas responden más a menudo que tienen al menos en catalán, con un 61,5%, un 59,3% y un 55,8% de las respuestas, respectivamente. Además, un 44,8% de las empresas encuestadas utiliza la lengua catalana para la publicidad offline; un 36,1%, para los tickets de caja o recibos; y un 35,1%, para los catálogos. Pero, claramente, la asignatura pendiente en este ámbito es el etiquetado en lengua catalana. Solo un 28,8% de las firmas etiquetan en catalán sus productos y aquí no hay diferencias relevantes entre el sector servicios (29,6%) y el resto (27%). En relación con el ámbito digital, tres de cada cuatro empresas tienen la página web en catalán y casi un 50% utilizan el catalán en las redes sociales en más del 75% de sus publicaciones.

En cambio, sí que hay diferencias en el resto de comunicaciones, donde el uso del catalán es más elevado en el sector servicios que en el resto. El ámbito donde esta diferencia es abismal, con más de 26 puntos de diferencia, es en el uso del catalán en los tickets de caja o los recibos. En los servicios, un 44,6% de las empresas los tienen en catalán, mientras que en el resto de sectores es el material donde hay menos predominio de la lengua catalana, con solo un 18,2%. La misma situación se produce con las facturas, donde hay una diferencia de 23,7 puntos. Mientras el sector servicios emite el 66,9% de las facturas en catalán, en el resto de sectores este porcentaje cae al 43,2%. El sector servicios también supera en 15 puntos o más al resto de sectores en la publicidad offline, la rotulación y la redacción de los contratos y documentos.

Desconocimiento de las obligaciones legales y falta de reglamentos lingüísticos

Los otros dos puntos débiles de las pymes de Cataluña son la falta de definición de un reglamento interno de política lingüística en las empresas y el desconocimiento de las obligaciones legales relativas al uso del catalán en su actividad. En efecto, hay un porcentaje de empresas bastante elevado que desconocen si tienen obligaciones legales relativas al uso del catalán en su actividad empresarial. Casi la mitad, el 47,8%, lo ignoran directamente, mientras que un 26,6% no están seguras. Solo un 25,5% afirman que sí conocen las obligaciones legales en torno al catalán, un porcentaje que es ligeramente superior en el sector servicios (27,3%) que en el resto (21,8%). En el desconocimiento de las obligaciones legales también hay diferencias entre los sectores. En el de servicios, hay un 45,7% de empresas que ignoran las normas que deben cumplir en materia lingüística, un porcentaje que asciende hasta el 52,4% en el resto.

Un comercio de Manresa con la rotulación en castellano / ACN

En cuanto a la política lingüística interna de la empresa, el 47,2% de las empresas aseguran que no la tienen, pero un 43,3% afirman que, aunque no está escrita y que disponen de criterios internos. Solo un 9,5% la tienen escrita y es conocida por el personal. En este último punto también hay diferencias destacables entre el sector servicios y el resto, donde el primero duplica al segundo con un 11,4% y 5,5%, respectivamente. Además, un 45,5% de las empresas de servicios no la tienen escrita, pero disponen de criterios internos; esta cifra baja hasta el 38,6% en los otros sectores.

El catalán como valor de proximidad e identidad empresarial

A pesar de estos cuatro puntos débiles, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas afirman que dan mucha importancia a la lengua catalana como valor de proximidad e identidad empresarial, un 68,5%, y solo un 3,7% no le dan ninguna. Asimismo, el 70,4% de las empresas ven el catalán como un elemento de proximidad y que mejora la relación con la clientela, y el conocimiento de la lengua es valorado por una gran mayoría de empresas en Cataluña en la incorporación y la promoción del personal que debe atender al público, con un 52,6% que lo consideran un requisito y un 36%, un mérito. Aun así, solo el 33,6% de las empresas facilitan a sus trabajadores el aprendizaje del catalán, mientras que el 46,1% no lo consideran necesario. Con todo, el catalán no ha mejorado posiciones respecto a los últimos cinco años, ya que las empresas afirman que su uso se ha mantenido en un 69,9% de los casos. Solo ha aumentado o disminuido en el 15,5% y 14,6% de los casos, respectivamente.