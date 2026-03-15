Gerard Furest: «Nos comportamos como un grupo de danza cuando estamos luchando contra un estado»

El activista lingüístico y miembro del Grupo Koiné Gerard Furest (Figueres, 1980) acaba de publicar el libro Un país als llimbs (Núvol), una recopilación de entrevistas a ocho personajes jóvenes, que se ven como savia nueva para repensar los Países Catalanes. En esta entrevista con El Món, el filólogo se muestra muy crítico con los discursos del sesentismo, del lirio en mano, y cree que es necesario aceptar el conflicto nacional y también lingüístico. «El problema es que nosotros nos comportamos como un grupo de danza cuando estamos luchando contra todo un estado», critica el filólogo, quien cree que hay un conflicto lingüístico pero no social porque «no hay suficiente lealtad lingüística de los catalanohablantes». «Si los catalanohablantes aumentasen su lealtad lingüística, o fidelidad lingüística, la temperatura en el país subiría mucho», asegura, porque hay gente que quiere vivir en Cataluña sin escuchar el catalán. Además, cree que la impunidad con la que se vulneran los derechos lingüísticos es gasolina para la catalanofobia: «Envía el mensaje de que se puede violentar lingüísticamente tantas veces como quieras, que no pasará nada» y, por eso, es partidario de «judicializar los ataques de odio que hay contra los ciudadanos».

El libro es una recopilación de entrevistas a Joan Magrané, Noelia Llorens, Pere Antoni Pons, Jordi Martí Monllau, Júlia Ojeda, Aleix Sarri, Montserrat Dameson y Miquel Bonet. ¿Qué criterio siguió para elegirlos?

Primero hago un proceso de aprendizaje. Es decir, cuando empecé a hacer entrevistas no tenía ni idea. No soy periodista, soy profesor, y me gusta mucho la literatura, pero no tenía ni idea. Primero entrevisté a Pau Vidal, pero me di cuenta de que era una persona que ya había sido entrevistada por mucha gente. Por lo tanto, el criterio que seguí fue el de entrevistar a gente que a mí me parecía que decían cosas interesantes y que eran jóvenes. Y no solo jóvenes, sino que no tenían suficiente proyección mediática. No quiere decir que no fueran un poco conocidos, pero, a mi parecer, menos conocidos de lo que deberían. Es decir, gente infravalorada. Y lo que sí intenté es hacerlo de manera territorializada.

¿Para representar los Países Catalanes?

Exacto, y también en el sentido de igualdad de género. Tres de los ocho entrevistados son mujeres y, al mismo tiempo, es representativo de los grandes territorios. Como digo en el prólogo, no he podido incluir a nadie de la Franja y nadie de Cataluña Norte que no fuera ya muy conocido y menos joven. Básicamente ese fue el criterio. Es decir, lo que yo tengo es voluntad propulsora.

Gerard Furest, filólogo. Barcelona 10.03.2026 | Mireia Comas

Es decir, ¿ha elegido a estas personas para dar una nueva mirada sobre el país?

Exacto. Los entrevistados me interesan porque tienen una nueva mirada. Júlia Ojeda me interesa porque precisamente recupera a una persona como Manuel de Pedrolo, que lo que hace es decir cosas muy diferentes de las que decía Paco Candel. Es decir, Candel ya no iba más allá porque era una persona que tendía poco al conflicto, y Pedrolo sí que tendía al conflicto. Y de repente un libro de artículos de Pedrolo de hace cuarenta años tiene 4.000 y 5.000 ejemplares de venta, ¿no? Son gente que dice cosas nuevas aunque vienen de una larga tradición. Este sería el caso de Júlia Ojeda. Ella viene de la tradición pedroliana, pero la vuelve a poner sobre la mesa, reinterpretándola y rompiendo viejas costuras.

De hecho, es curioso porque en el prólogo explica que Júlia Ojeda es un descubrimiento.

Sí. De hecho, ella había publicado 4 o 10 reseñas literarias y empecé a hablar con ella porque decía cosas que me interesaban. A mí el tema del conflicto es un tema que me interesa. Esto lo hemos intentado esconder bajo la alfombra y cuando vi que ella hablaba del conflicto… A veces la gente sobreinterpreta la palabra conflicto. La gente lo vincula con Gaza, Ucrania, tanques… No, no hablamos de eso. Conflicto significa que nos movemos y que estamos vivos, y que no intentamos ocultarlo. Y en eso Júlia fue uno de los grandes descubrimientos.

¿El título del libro sugiere que el país está en el limbo?

Exacto. Es decir, no sabemos si iremos tirando hacia el cielo o hacia el infierno. Estamos en un impasse, y tendremos que ver por dónde tira. Es un momento de autodeterminación. Tendremos que decidir si nos vamos a los sumideros de la alcantarilla de la historia, porque no tenemos suficiente voluntad para avanzar, o si realmente intentamos salir adelante asumiendo el conflicto.

«No sabemos si iremos tirando hacia el cielo o hacia el infierno. Estamos en un impasse, y tendremos que ver por dónde tira. Es un momento de autodeterminación»

Después del Proceso, ¿es un momento para repensar qué queremos ser?

Ahora es momento de replanteamiento. Sabemos que lo que queríamos ahora no lo podemos hacer porque no hay mayoría electoral para hacerlo, pero hay que ser proactivo. Es decir, tienes 61 diputados, no lo puedes hacer ahora mismo, es un buen momento para repensarte y volver a impulsarte en el futuro. Por lo tanto, tienes que repensarte nacionalmente y tienes que repensar los discursos que has utilizado. Por ejemplo, yo soy muy crítico con los discursos del sesentismo. Son discursos de buena fe, del lirio en mano… de falta de cultura de poder.

¿Falta de cultura de poder y de conflicto?

Exacto. Son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué no se ha hecho política lingüística? Porque no se quería conflicto. No se quería conflicto en las aulas, no se quería conflicto con el sector del taxi, con los sectores privados como bares y restaurantes. Eso del sesentismo es falta de cultura del poder y falta de cultura de conflicto. Por ejemplo, el problema no es que a nuestros políticos los espíen con Pegasus. El problema es que nosotros no tengamos un servicio de contraespionaje para prever que esto ocurrirá. Es decir, el problema es que nosotros nos comportamos como un grupo de danza cuando estamos luchando contra todo un estado. No le podemos reprochar a un estado que se defienda con todos los medios. Los estados defienden su integridad territorial. Es normal. Los 194 estados del mundo hacen eso. ¿Por qué España debería hacer algo diferente? Por eso soy muy crítico con el sesentismo y con la idea de querer ser buenas personas y no ser como los demás. Cuando un político me dice que es muy buena persona, lo primero que pienso es que no me servirá para lograr la independencia.

Lo que plantea es jugar con las mismas cartas que juega el rival.

Mimetizarnos en lo bueno que tiene el rival de fortaleza y cultura del poder. Nosotros lo hemos hecho todo al revés y, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que a corto plazo Cataluña sea independiente. Primero, porque no hay mayoría electoral, y segundo, porque no tenemos gente suficientemente formada y con la mentalidad adecuada. Y eso nos lo tenemos que decir. Lo que me preocupa es que sigo viendo que las grandes organizaciones políticas y sociales continúan reproduciendo todo lo que hizo naufragar el Proceso.

Gerard Furest, filólogo. Barcelona 10.03.2026 | Mireia Comas

Si el país está en el limbo, ¿la lengua también lo está?

Exacto. Porque la lengua es inseparable del país. Es decir, todo país tiene una lengua y, en nuestro caso, hay gente que preferiría que se eliminara eso de tener una lengua propia. Por lo tanto, ahora está en cuestión. Yo nací en una Cataluña que tenía más del 50% de catalanohablantes. Eso era un tesoro. Y era un tesoro porque cuando yo nací Cataluña no era Occitania, y tenía una lengua que podía llegar a la normalidad. Después nos han pasado muchas cosas.

¿Cuáles?

Uno de los tres principales enemigos del catalán es la globalización. Esto afecta a muchas culturas, no solo a la nuestra. Nos pensamos que somos un pueblo perseguido como el judío. A ti no te han puesto 6 millones de personas en un campo de concentración. ¡Deja de decir tonterías! Lo que te pasa a ti les pasa a los alsacianos, a los bretones y a muchos otros. El otro es España, un estado en contra, normal. Y el tercero somos nosotros mismos, que somos el enemigo principal porque los principales fantasmas siempre son los que hay en nuestra cabezota de sumisos.

Recientemente, se negó a hablar en castellano en una situación cotidiana. ¿Es necesario hacer pedagogía en este sentido?

Sí, la mejor pedagogía es la unilateral, de trasladar la culpa y la responsabilidad a los demás. Pedir perdón por continuar existiendo no ha funcionado. A veces pienso que hay una parte de la gente de este país que se siente sucia y culpable por el hecho de que todavía existimos con cierta potencialidad. Tenemos que hacer lo contrario. Como tenemos suficiente masa crítica, lo que tenemos que hacer es utilizarla para avanzar, no para continuar retrocediendo. La mejor pedagogía siempre es la unilateral y siempre pongo el ejemplo de un grupo de distribución alimentaria que traslada a sus trabajadores que deben hablar catalán y, si no, pueden tomar la puerta y salir. El resultado de esta pedagogía es que cuando voy a un supermercado del grupo hay una señora latinoamericana de unos 50 años, que no ha sido educada aquí, que habla un catalán más bonito que el de la Plana de Vic. En consecuencia, la mejor pedagogía es siempre dejar las cosas claras y hablar de derechos y deberes.

«A veces pienso que hay una parte de la gente de este país que se siente sucia y culpable por el hecho de que todavía existimos con cierta potencialidad»

Pero eso de los deberes parece un tema tabú.

Para mí no, porque la convivencia siempre es bidireccional. Lo que pasa es que una parte de la izquierda de este país ha comprado el marco absolutamente erróneo de que hablar de deberes, de seguridad o de convivencia real es de derechas. Y si tú no te presentas en este debate, la extrema derecha se lo llevará todo. Tenemos que poder hablar de derechos y deberes. Y para mí uno de los deberes obligatorios, aunque no figure en el Estatuto y en la Constitución, es decirle a la gente que tendrá transferencia de rentas, que puede venir a vivir a este país y que dispondrá de ayuda para progresar socialmente, pero, en contrapartida, se le debe decir que tiene la obligación moral, no legal, de aprender catalán y no hacerme sentir extranjero en mi país. Si esto no lo verbalizas, ¿por qué lo van a hacer? Si es que ni lo han pensado. Por lo tanto, tenemos que hablar de derechos y deberes desde ahora mismo.

¿Y se debe hablar de conflicto lingüístico en Cataluña?

Por supuesto, porque es algo que existe. Si no evidencias el conflicto lingüístico, no puedes lograr que la gente se posicione. Se debe decir que aquí hay una jerarquía lingüística que está institucionalizada en el ámbito estatal y también socialmente, y hay gente que lo que quiere es tener el derecho de vivir en Cataluña y no tener que escuchar catalán. Ya no te digo hablarlo, eh. Te digo ni escucharlo. Esto va mucho más allá. Y, por lo tanto, debes evidenciar que esto es un conflicto muy grande porque las agresiones lingüísticas, según Plataforma per la Llengua, han aumentado un 600%. Tenemos que decir que hay conflicto, sí, porque no hablar de ello no hará que desaparezca. A veces pensamos que conjurando palabras la realidad desaparece por arte de magia. Y no es así. Por lo tanto, debes afrontar que hay conflicto y debes obligar a la gente a posicionarse.

Entonces, ¿el conflicto lingüístico es un conflicto social?

No. Mi teoría es que existe, pero no hay conflicto social. ¿Por qué? Porque más del 80% de catalanohablantes cambian de lengua según el interlocutor sin ningún problema y, a veces, con grandes humillaciones como, por ejemplo, «háblame en español» o una cuidadora que le dice al abuelo que «no me hables catalán», y entonces el otro se disculpa. A veces, algunos catalanohablantes tienen tendencia a comportarse como babosas. Por lo tanto, no hay conflicto social porque no hay suficiente lealtad lingüística de los catalanohablantes. Si los catalanohablantes aumentasen su lealtad lingüística, o fidelidad lingüística, la temperatura en el país subiría mucho, porque hay mucha gente a la que no le gusta tener que escuchar catalán, o tener que hablarlo, o lo que sea. Si hay conflicto social, es soterrado, pero no general.

Gerard Furest, filólogo. Barcelona 10.03.2026 | Mireia Comas

¿Y la catalanofobia?

La catalanofobia es una forma de xenofobia, o de racismo. Es una manifestación del conflicto lingüístico, y más que social, yo diría nacional. El problema que tenemos y no hemos querido decir es que hay dos proyectos nacionales confrontados. Es decir, un proyecto de matriz castellana con gente ultrarradicalizada y gente más moderada. Va de Vox a los Comunes, por así decirlo. Y hay un proyecto nacional catalán con un sector más radicalizado, seguramente, y con un sector más moderado. Y mi tesis es que no encontraremos la paz social en este país hasta que uno de los dos proyectos se imponga al otro. Y, por lo tanto, o el proyecto nacional catalán se impone sobre el proyecto nacional castellano y encuentra una libertad decente, o seremos asimilados. Y aquí es donde viene el problema del sesentismo.

¿El bilingüismo forma parte de este discurso del sesentismo?

Exacto. Es decir, el bilingüismo es el arma perfecta para consumar esta sustitución nacional. Es decir, el bilingüismo es lo que ocurre mientras una lengua se devora a otra, o mientras un grupo humano desaparece a otro.

¿Cuesta que la gente use el catalán por militancia?

Sí, claro. Cuesta por muchos motivos porque no nos han enseñado actitudes. Todo esto son hábitos, no es solo conciencia, y nadie nace enseñado. Y tampoco se hace porque no tenemos referentes. ¿Cuánto tiempo hace que no conocemos gente, políticos o deportistas, por ejemplo, que generen autoestima? Las personas funcionamos de manera mimética, por imitación. Y los estados de ánimo se contagian. Pues la autoestima y la cobardía se contagian y a nosotros nos faltan referentes.

¿De quién depende la existencia de la lengua? ¿De los hablantes o de las instituciones?

La administración la hemos votado para hacer cumplir las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos como la normativa vigente, los reglamentos de usos lingüísticos municipales o la ley de política lingüística. Los hemos votado para eso, pero también suelo decir que una nación no es una administración. Pujol y el pujolismo no podían salvar el catalán. Una nación no es una administración, sino un conjunto de gente suficientemente consciente para obligar a la administración a hacer cumplir las normas de convivencia. Esto lo deben hacer los hablantes o los ciudadanos porque los intereses personales y grupales de los políticos son diferentes. O los presionas o no lo hacen. Pero como no hay formación, no hay presión y no hay interés ni de la administración ni de un grupo suficiente de hablantes, la lengua retrocede. Estamos fallando todos.

«Una nación no es una administración. Es un conjunto de gente suficientemente consciente para obligar a la administración a hacer cumplir las normas de convivencia. Esto lo deben hacer los hablantes o los ciudadanos porque los intereses personales y grupales de los políticos son diferentes. O los presionas o no lo hacen»

Pero si las instituciones fallan, ¿el catalanohablante se queda indefenso?

O se autoorganiza. Depende. Uno de los problemas de este país es pensar que todo nos lo tenían que hacer las instituciones, y quejarnos amargamente de las instituciones. Una nación, si realmente es una nación, no se deja morir de ninguna manera. Los hablantes quedan a la intemperie, o se autoorganizan como, por ejemplo, hace la Plataforma per la Llengua, que es una organización civil en defensa de los catalanohablantes que judicializó el hecho de que una médica en Can Ruti, en Badalona, no atendiera a una paciente con cáncer en catalán. Esto es lo que tenemos que hacer, judicializar los ataques de odio que hay contra los ciudadanos.

¿Esta impunidad alimenta la catalanofobia?

La alimenta exponencialmente. Esta impunidad envía un mensaje muy potente porque significa que te pueden violentar lingüísticamente tantas veces como quieran y no pasará nada. Esto no es ser mala persona, creo que va con la condición humana. Las personas tenemos la tendencia a aplastar como a escarabajos a aquellas personas o aquellos seres que no tienen dignidad. Es decir, nosotros lo vemos desde parámetros morales, y de lo malo que es el otro, pero tú al otro le estás dando argumentos para que te haga esto. Si ellos son tan altos es porque nosotros vamos de rodillas. Por lo tanto, no podemos dar toda la culpa a Madrid y a los demás. Aleix Sarri explica en el libro Ànima de República que en el año 1580 es la primera vez que a un monje de Montserrat le dijeron ‘hábleme en cristiano’. Si sabemos que hace 500 años que viven obsesionados con esto, ¿por qué pensamos que son tan malos en vez de fortalecernos nosotros? El problema es que estamos en un bucle moral permanente. No va de moral, va de fuerza y de poder, y no paramos de reproducir pensamiento frágil. Es que ellos no pararán hasta hacernos desaparecer.

¿Y qué se debe hacer?

Debemos utilizar todas las herramientas a nuestro alcance. Todas las herramientas pacíficas, pero ser pacífico no significa ser ilusamente pacifista. Porque tienes una parte de la izquierda que dice ‘somos gente de paz’, institutos de la paz que transmiten la xenofobia… Pero esta gente, que son muy anticapitalistas, y está bien, y muy antiamericanos, olvidan que si hubo dos sistemas económicos en este mundo es porque Rusia tenía un ejército, el ejército rojo, tenía un servicio de espionaje, el KGB, y tenían la bomba atómica. Estos pacifistas de baratillo olvidan que el régimen que ellos admiran, y que cayó en 1989 en el muro de Berlín, tenía un ejército y se hacía respetar mediante la fuerza y no mediante la moral.

Gerard Furest, filólogo. Barcelona 10.03.2026 | Mireia Comas

Ha hecho referencia al Institut Català Internacional per la Pau, que recientemente tuvo que retirar un cartel que situaba el aprendizaje del catalán en medio de discursos de odio.

¿Y sabes qué es lo peor? Que yo creo que no se hizo con mala fe. Tenemos gente que transmite el veneno de la catalanofobia cada día en medios catalanes, no solo españoles. Hay medios catalanes consumidos mayoritariamente por catalanohablantes que transmiten los discursos de la señora del xarneguisme.

¿Brigitte Vasallo y Marc Giró?

Claro, Vasallo y Giró. Marc Giró banalizó la catalanofobia y Vasallo la ha practicado inventándose el xarneguisme, que es el principal ataque a la idea, que yo también creo que es un poco ilusoria, de que somos un solo pueblo. El problema es que hay gente que defiende que Cataluña es un solo pueblo y que al mismo tiempo le ríe las gracias a Vasallo, a Juana Dolores y a toda esta gente, porque como son tan débiles ideológicamente, lo que dicen les suena bien.

Suele hablar de rearme lingüístico. ¿Qué quiere decir con eso?

Generar discurso. No puedes hacer política sin generar discurso. No puedes generar estados mentales ni autoestima sin que la gente crea que lo que tú dices es justo. Por lo tanto, tienes que hacer ver a la gente la injusticia lingüística en la que vivimos en nuestro territorio histórico, porque el catalán es constitutivo de Cataluña. No es algo importado de hace cuatro días. Se debe generar un discurso.

«El problema es que hay gente que defiende que Cataluña es un solo pueblo y que al mismo tiempo le ríe las gracias a la Vasallo, a la Juana Dolores y a toda esta gente»

¿Por ejemplo?

Cuando te hablan de bilingüismo y te dicen de manera supremacista y colonial ‘Ey, sois bilingües’. El bilingüismo no lo quieren para ellos. Ellos son monolingües. Esto que es tan evidente y tan obvio mucha gente no lo ve. ¿Por qué? Porque no se ha generado discurso sobre esto. Si el bilingüismo fuera tan bueno, ellos lo harían suyo. Por lo tanto, no es verdad. Tenemos que generar discurso lingüístico para desenmascarar sus mentiras, que nos llevan a la reserva india. Vamos hacia un mundo súper endurecido, y nosotros hacemos discursos de lirio en mano. En consecuencia, el destino, si continuamos así, es disolvernos como pueblo, como mínimo. Tenemos que luchar contra esto.

¿El Departament de Política Lingüística y el Pacte Nacional per la Llengua formarían parte de un rearme lingüístico?

Pienso que no está mal el Pacte Nacional per la Llengua porque incluye diversos sectores sociales. Por lo tanto, cuanto más amplitud mejor, porque yo no quiero quedarme en un rincón. Si el PSC, Comisiones Obreras, UGT, defendieran sinceramente la lengua, a mí me estaría bien. Yo no quiero que la lengua sea de los independentistas porque los independentistas no tienen hijos. Yo quiero que la lengua sea transversal y sea de todos. La lengua es patrimonio de todo el pueblo catalán independientemente de su ideología. Por lo tanto, el Pacte Nacional per la Llengua puede estar bien. Hay una dotación de 200 millones. Hay sectores políticos que lo critican, pero cuando ellos gobernaban la Dirección General de Política y Lingüística no llegaba a los 50 millones. Aquí hay una hipocresía. Pero también quiero decir que el Pacte Nacional per la Llengua no será la solución para el catalán, porque esto va de modelo económico. El futuro del catalán va de tener suficientes correlaciones demográficas y lingüísticas para integrar a la gente. Yo quiero que todos puedan ser catalanes, pero si somos un 20% eso no lo podremos hacer. Y ahora somos un 32,6%.

Hablaba de la falta de inversión de los anteriores gobiernos en política lingüística. ¿Dejar de lado el catalán fue uno de los errores del Proceso?

Por supuesto, y creo que está reconocido por los mismos líderes. Ellos, queriendo ampliar la base, restaron importancia a los derechos lingüísticos porque los derechos generan obligaciones. Ellos pensaban que seríamos un 60% o un 70%, pero las adscripciones nacionales no se compran. O uno se siente arraigado al país o ya puedes hacer todos los malabares ideológicos que quieras, que no te saldrá bien. Y esta es una de las cosas que ha caído en el Proceso. Por eso, ahora el tema de lengua y de los derechos lingüísticos está sobre la mesa. Esto es la nueva fiebre del oro. Ahora todos hablan de lengua. ¿Por qué todos hablan de lengua? Porque antes no hablaba nadie. Es una maniobra que se ha demostrado que era totalmente fallida y que ha dejado a los catalanohablantes a la intemperie.

Gerard Furest, filólogo. Barcelona 10.03.2026 | Mireia Comas

¿Se han cometido errores en la defensa de la lengua?

Sí. Uno de los errores es que no hay una movilización social. El hecho concreto de expulsar a un catalanohablante con cáncer de una consulta de Can Ruti es igual de grave que decirle a Rosa Parks tú aquí no estarás porque eres negra. Los negros de Alabama se autoorganizaron para no coger la compañía de autobuses que tres meses después del acto este pidió perdón con una nota pública y seis meses después hizo quiebra. Cerró. Y nosotros fuimos incapaces de reunir 50 personas delante de Can Ruti hasta que salieran los gerentes del hospital a pedir perdón. Por lo tanto, enviamos el mensaje de que expulsar a un catalanohablante con cáncer no era problemático. Enviamos mensajes muy malos como ciudadanos. Otro error fue la administración. ¿Por qué no abrió un expediente? Yo soy de la Junta de Personal Docente del Vallès Occidental y cada semana se reciben un mínimo de dos o tres expedientes por diferentes motivos. No me dicen cuáles, pero sé que ninguno de ellos es por motivos de lengua. ¿Por qué? Por lo tanto, claro que hay errores. El catalán no tiene futuro si los catalanohablantes no lo defendemos con uñas y dientes.

¿La escuela es uno de los espacios donde más nos jugamos el futuro del catalán?

Como dice Miquel Àngel Pradilla, ‘con la escuela no basta, pero sin la escuela no hay nada’. En el año 2022 nos encontramos con el señor Cambray, que deshizo la ilusión de la inmersión y publicó un estudio del Consell Superior d’Avaluació que decía que hasta un 40% de clases de secundaria y FP se hacían en castellano. Entonces hubo el choque. La gente que ronda por las escuelas ya lo veíamos y lo sentíamos, mientras los discursos públicos iban por otro lado. Yo ahora cuando voy a los centros del Vallès y escucho a dos niños que hablan catalán, lo primero que hago es girarme a ver qué cara tienen.

¿Le sorprende?

Me sorprende, porque los jóvenes no hablan catalán. Ha habido una problemática audiovisual y demográfica. Audiovisual significa que no hemos recuperado la potencia del Club Super3 y demográfica porque no ha habido inmersión. Inmersión no es un cura que habla en catalán mientras los feligreses hablan en castellano. Eso es latinizacion. Inmersión significa que intentas que los niños hablen catalán entre ellos. Estoy muy a favor de la universalización de la educación a 1 y 2 años para que esos niños que no son catalanohablantes se familiaricen con el catalán y a los 3 años se puedan trabajar los usos. En cambio, si te viene un niño que a los 3 años no sabe ni una palabra de catalán, ya te impone el castellano con el resto del grupo. Por lo tanto, cuanto antes se aprenda el catalán mejor, pero la inmersión significa trabajar los usos horizontales entre los alumnos. Si no, no es inmersión.

«Inmersión no es un cura que habla en catalán mientras los feligreses hablan en castellano. Eso es latinizacion. Inmersión significa que intentas que los niños hablen catalán entre ellos»

Entonces, ¿ahora no hay inmersión?

El problema es que cada tierra hace su guerra. No ha habido un proyecto de país en el ámbito lingüístico en las escuelas. Cada uno hace lo que puede y como quiere y la administración hace laissez faire, laissez passer. En muchos lugares no se cumple la inmersión y la administración, como no quiere conflicto, pues no se involucra. Por lo tanto, en muchos lugares no hay inmersión.

¿Se debe replantear la enseñanza en catalán?

Yo pienso que sí, porque en el año 2012 el Departamento de Educación ya hablaba de plurilingüismo cuando todavía no se había aplicado la inmersión de verdad. Porque las personas son plurilingües, pero un sistema educativo no puede ser plurilingüe, porque si es plurilingüe ya no es inmersivo. Una de dos. O es inmersivo y todo es en catalán, excepto las asignaturas de otras lenguas, o ya hablas de plurilingüismo y reduces el catalán al 50-60%, que es lo que ha pasado con Vicent Marzà y Compromís en el País Valencià. Ellos se cargaron la línea en valenciano porque decían que era segregadora e hicieron algo plurilingüe donde predomina el castellano. Esta es la queja de los profesionales de la educación en el País Valencià. Por lo tanto, nos movemos por conceptos sin analizar la realidad. Y la realidad es que las izquierdas valencianistas se han cargado la enseñanza en catalán.

¿Y la conciencia lingüística de los profesores?

Este es uno de los problemas. No han sido formados en las universidades. Es decir, no se enseñan metodologías inmersivas. Esto es una metodología, no es un modelo. Una de las técnicas inmersivas es hacer ver que no entiendes al niño hasta que te lo dice en catalán. Pero nosotros nos sentimos tan sucios… Nosotros nos pensamos que esto es una tortura lingüística, pero es que esto ya lo hacían en Quebec. Y aquí eso no se les ha enseñado. Si tú no tienes 95.000 orcos inmersores formados por Sauron que tienen muy claro cómo aplicar esta metodología, puedes hacer poesía inmersiva, pero hay una divergencia bestial con la realidad.

Gerard Furest, filólogo. Barcelona 10.03.2026 | Mireia Comas

Ha comentado antes los datos de la encuesta de usos lingüísticos.

Sabíamos que por cuestiones demográficas habría un descenso. Sabíamos que había un descenso porque en cinco años habían llegado 400.000 personas. Es verdad que la sustitución familiar no se está produciendo porque todavía hay una cierta tracción familiar del catalán, pero por pura demografía tenía que bajar.

¿La demografía favorece la sustitución lingüística?

Sí, pero sin que los que vienen sean totalmente culpables de ello. Ellos vienen aquí porque hay trabajo, y no les expliques que hay conflicto lingüístico. Y fíjate que el Gobierno de la Generalitat o los ayuntamientos muchas veces hacen la acogida en castellano por si después quieren irse al resto de España. Pasó en Palamós y allí gobernaba un partido independentista. Si nosotros mismos nos disparamos en el pie, ¿cómo queremos que los demás no lo hagan? No podemos culpabilizar a los recién llegados de nuestra debilidad, pero, evidentemente, este crecimiento demográfico influye. Y negarlo es mentir a la gente. Y si tú mientes a la gente, la gente se da cuenta de que le estás mintiendo y se va a otros que mienten más y mejor, y más fuerte, que es la extrema derecha. La extrema derecha te dice que van a reemigrar, pero ha gobernado en Austria y no ha reemigrado nadie. Por lo tanto, esto es pura demagogia. Y no se puede combatir la demagogia con más demagogia, que es lo que se ha hecho. A la gente le tienes que decir la verdad y, a partir de ahí, hacer discursos centrados, correctos, pero que no sean contraintuitivos con la vivencia de la ciudadanía.

¿Estamos a tiempo de salvar la lengua?

Sí. Creo que estamos a tiempo, porque ya hay casos de reversiones lingüísticas. En el País Vasco han pasado de un 15% de hablantes habituales de euskera a un 25% en cuarenta años. Estamos a tiempo, pero se necesita concienciación, discurso lingüístico y voluntad colectiva.

¿Estos tres elementos deben avanzar juntos?

Debe ser una conjunción astral. Debemos ser ágiles e inteligentes. Si somos lentos e inteligentes, no sabremos interpretar la razón. Si somos rápidos y tontos, no funcionará. Debemos ser ágiles y rápidos. Y interpretando la realidad, porque vivimos en un mundo globalizado y tenemos muchas cosas en contra, pero también tenemos fortalezas como la escuela o la legalidad vigente. Somos más de dos millones de hablantes habituales en Cataluña, no somos una tribu india. Debemos tener claro dónde estamos y tener claras las fortalezas y debilidades. Y a partir de ahí, fortalecer más las fortalezas y mejorar las debilidades.