“¡Hola! ¿Alguien puede hacerme un resumen?”. Esta frase ha aparecido alguna vez en todos los grupos de WhatsApp. Los mensajes a menudo se encadenan uno tras otro, a veces a mucha velocidad en momentos en que uno no puede estar pendiente del móvil. Y los mensajes pasan desapercibidos. La aplicación tiene una opción para interpelar directamente a un miembro del grupo, con la letra @ y el nombre de la persona; así se activa una notificación extra en la aplicación para que la persona interpelada sepa que tiene un mensaje importante para él.

Ahora WhatsApp da un paso más allá para que ningún mensaje importante quede en el tintero de ninguna conversación larga con una nueva función de la que todo el mundo habla. La aplicación incorpora la posibilidad de etiquetar a @todos, una opción que provoca que la notificación extra salte a todos los miembros de los grupos. De esta forma, si alguien te menciona o usa la opción de “todos”, aparece una notificación con el símbolo @ al lado del nombre de tu chat. Esta es la forma de saber que alguien del grupo te ha citado directamente, con tu nombre, o indirectamente, con la opción de “todos”. Cuando abres el chat, verás directamente ese mensaje concreto.

¿Se puede desactivar esta función?

También es, desde el otro lado, una forma de asegurarte que nadie ignore tu mensaje. ¿Por qué? Básicamente porque la aplicación está configurada para que si etiquetas a alguien o a todos se anule cualquier tipo de configuración que silencie las notificaciones; excepto, eso sí, que la otra persona haya silenciado también todas las menciones con @todos.

Un móvil con diferentes aplicaciones | Eli Don / ACN

Por otro lado, puede pasar que otros miembros del grupo vean el nombre del contacto mencionado de manera diferente, ya que la aplicación detecta a qué integrante estamos citando y los muestra a cada uno en función del nombre que tienen en su agenda de contactos. En el caso de @todos, todos lo ven de la misma manera.