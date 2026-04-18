“Hola! Algú pot fer-me un resum?”. Aquesta frase ha aparegut alguna vegada en tots els grups de WhatsApp. Els missatges sovint s’encadenen un rere l’altre, a vegades a molta velocitat en moments en què un no pot estar pendent del mòbil. I els missatges passen desapercebuts. L’aplicació té una opció per interpel·lar directament a un membre del grup, amb la lletra @ i el nom de la persona; així s’activa una notificació extra a l’aplicació perquè la persona interpel·lada sàpiga que té un missatge important per a ell.
Ara WhatsApp fa un pas més enllà perquè cap missatge important quedi en el tinter de cap conversa llarga amb una nova funció de la qual tothom en parla. L’aplicació incorpora la possibilitat d’etiquetar @tots, una opció que provoca que la notificació extra salti a tots els membres dels grups. D’aquesta forma, si algú et menciona o fa servir l’opció de “tots”, apareix una notificació amb el símbol @ al costat del nom del teu xat. Aquesta és la forma de saber que algú del grup t’ha citat directament, amb el teu nom, o indirectament, amb l’opció de “tots”. Quan obres el xat, veuràs directament aquest missatge concret.
Es pot desactivar aquesta funció?
També és, des de l’altra banda, una forma de garantir-te que ningú ignora el teu missatge. Per què? Bàsicament perquè l’aplicació està configurada perquè si etiquetes algú o a tots s’anul·li qualsevol mena de configuració que silenciï les notificacions; excepte, això sí, que l’altra persona hagi silenciat també totes les mencions amb @tots.
D’altra banda, pot passar que altres membres del grup vegin el nom del contacte mencionat de manera diferent, ja que l’aplicació detecta a quin integrant estem citant i els mostra a cadascú en funció del nom que tenen a la seva agenda de contactes. En el cas de @tots, tothom ho veu de la mateixa manera.