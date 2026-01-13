Javier, el mosso que lleva 25 años trabajando en la División de Investigación de los Mossos d’Esquadra, lo tenía todo en contra esta mañana en la funcional sala de vistas de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona. Una fiscal confiada que había construido una acusación con suficientes indicios, una División de Asuntos Internos de la policía de la Generalitat que parece influenciada por los seriales de true-crime, la muerte repentina en la vía pública de una posible mula -transportador de droga- con pasaporte de Colombia y un tribunal, con un presidente de fina ironía, que tenía prisa por finalizar un juicio en el que todos sospechaban que se pactaría una conformidad.

El mosso investigado se enfrentaba a la acusación de la Fiscalía, que le atribuía un delito de apropiación indebida agravado y pedía que lo condenaran a una pena de 2 años y medio de prisión, el mismo tiempo de inhabilitación para el ejercicio de funciones policiales y el pago de 850 euros de responsabilidad civil. Todo por el hurto de un iPhone 12 y unos auriculares iPods que habrían sido sustraídos de una persona que había muerto en medio de una calle de Santa Coloma de Gramenet. El agente continúa en sus funciones y adscrito a la misma unidad, pero hoy ha tenido ganas de reivindicarse.

Una defensa bien pensada del despacho de José María Fuster Fabra, que ha soportado con estoicismo la presión del tribunal, con una prueba pericial que nadie ha refutado en una investigación -tanto del supuesto hurto como de la muerte- que muestra las costuras del sistema de investigación de los Mossos, ha sido capaz de sorprender al tribunal en el momento de exponer el informe final. La clave ha sido que toda la acusación se basaba en indicios –el móvil y los auriculares inalámbricos supuestamente robados nunca han aparecido–, cuando el móvil se desconectó en Mataró, el acusado estaba en Granollers dentro de un vehículo policial. Además, la abogada ha sido lo suficientemente hábil para incorporar un concepto que ha añadido aún más dudas razonables en la acusación, el barrio de «mossolandia de Mataró».

Una noche de otoño en Santa Coloma de Gramenet

Según la investigación del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Coloma de Gramenet, encomendada a la división de Asuntos Internos de la Policía de la Generalitat (DAI) y que la fiscal ha utilizado, el acusado estaba de servicio en el turno de noche regional el 27 de octubre de 2021 y fue requerido para actuar cuando la policía recibió el aviso de que había el cadáver de un hombre en una calle de la ciudad. La persona fallecida, en el momento de la muerte, llevaba una mochila con varios objetos de valor, entre los cuales se encontraban un Apple modelo iPhone 12 y unos auriculares Apple Airpods, así como una tableta, un teclado y un ordenador, todo de última generación de Apple, y otros objetos como dos candados.

Los primeros en llegar fueron agentes de la Policía Local, así como el SEM, que sospechó que, a la vista de cómo estaba el cuerpo -tenía el estómago hinchado- el fallecido podría ser una mula. Es decir, que llevaba cocaína dentro del cuerpo para ser transportada. Un hecho que, según se ha admitido en la vista oral de esta mañana, no se acreditó en la autopsia posterior. «No dio ninguna información relevante para la policía», ha añadido un subinspector, uno de los múltiples agentes que participaron en el conjunto de la investigación.

Uno de los policías locales, «muy fan de Apple», según ha constatado la fiscal, con TIP 142, abrió la mochila para intentar encontrar un documento acreditativo. Mientras hurgaba encontró todo el catálogo de Apple e intentó abrirlo para poder obtener algún contacto con la familia del fallecido. Sin éxito, porque estaban bloqueados. Sí encontró un pasaporte colombiano, con el sello de entrada a Barcelona procedente de Colombia de hacía pocos días, con muchas entradas y salidas registradas, y un billete de avión de Barcelona a Colombia.

Imagen de archivo de dos agentes de Mossos d’Esquadra patrullando / ACN

Llegan los Mossos

El binomio policial de los Mossos que debía encargarse de la investigación, del cual formaba parte el acusado, llegó al lugar de los hechos poco después. Una pareja de agentes que trabajaban juntos desde el año 2013. Al llegar, esperaron al forense, que les dio un anillo y un reloj del fallecido que guardaron en una bolsa. Uno de los mossos de la comisaría de Santa Coloma les entregó la mochila, precintada, que les había dado el policía local. Y aquí comienzan las dudas razonables que se han enfatizado en una vista peculiar. El material viajó a Mataró, donde se hizo el documento de custodia de los elementos y efectos del fallecido que volvieron a la comisaría de Santa Coloma, y una minuta a petición del jefe de Santa Coloma a la vista de la sospecha de que la muerte podría tener relación con tráfico de drogas. En ningún caso, había ni el móvil ni los auriculares.

Pocos días después, el 2 de noviembre, la viuda y los hijos del difunto se personaron en la comisaría a recoger los efectos personales y hacer los trámites administrativos. Fue entonces cuando la viuda preguntó por el móvil de su marido. Un iPhone del cual la policía no tenía ni idea porque no estaba ni referenciado. A través de su iPad abrieron la aplicación de Apple para localizar dispositivos y se vio que la señal indicaba que la última conexión se había hecho en la comisaría de los Mossos en Mataró. Llamaron y miraron si el teléfono había caído en el coche o en el parking, y nada. Aquí, a los policías de Santa Coloma les subió la mosca a la nariz. Con los dos hijos fueron hasta Mataró e intentaron encontrarlo sin éxito, aunque, incluso, los dos agentes que se llevaron los materiales abrieron voluntariamente su armero, su taquilla y todo el despacho. Por otro lado, la familia del fallecido preguntó por unos auriculares del iPhone que les daba una conexión próxima al domicilio del acusado. Asuntos Internos entró entonces en el tablero de juego.

Una investigación interna que añade dudas

El TIP 495, policía de la temida DAI, encargado de la investigación, se ha subido al estrado y, con una voz de doblador al catalán de telefilmes alemanes de domingo por la tarde, ha detallado cómo llevaron a cabo la investigación que incriminaba al acusado. Un testimonio que hay que decir que ha estado lleno de la expresión «también es verdad», que contradecía las afirmaciones o especulaciones que él mismo iba exponiendo. Por cierto, todos los mossos han declarado en castellano, excepto una cabo que ha pedido «perdón» por hablar en la lengua propia del país, aunque el presidente del tribunal, Josep Antoni Rodríguez, se dirigía a ellos en catalán.

El policía ha detallado que la última conexión, es decir, cuando el móvil se desconectó, fue a las 00.32 horas del día 28 de octubre. Pero ha obviado un detalle clave que la defensa ha esperado a blandir ante el tribunal. En concreto, que el móvil se desconectó a las 00.32 horas en Mataró cuando el acusado estaba en la comisaría de Granollers asistiendo un caso de agresión sexual, como indica el seguimiento de la frecuencia del vehículo y de su compañero de fatigas. Además, la conexión de los iPods, por la zona donde vive el acusado, también se ha puesto en duda, ya que solo señala un «lugar cercano» y la zona se conoce como «mossolandia», es decir, un barrio de la capital del Maresme con una alta densidad de mossos que viven allí.

Una placa identificativa de los Mossos d’Esquadra/Interior

La defensa, sagaz

Además, la minuta y el acta de custodia que elaboró el mismo acusado registraban unos auriculares blancos, tal como le «dictó su compañero» -que pidió no trabajar más con él. En este punto, el policía de la DAI se ha visto obligado a reconocer que el caso del fallecido y de sus efectos no fue precisamente ejemplar. De hecho, ha admitido que no se respetó la cadena de custodia, que nunca se comprobó qué había en la mochila por parte de quien la recepcionó y que el policía local se extralimitó en sus funciones aunque es la única prueba de la existencia del móvil.

Además, ha quedado acreditado, dada la declaración del acusado -que ha respondido a todos- y la de su compañero de investigación, que los efectos quedaron sobre una mesa ovalada de su despacho y que ambos fueron a cenar por separado. Por lo tanto, en algún momento cualquiera de los dos pudieron haberse quedado solos con los materiales supuestamente robados. Cabe añadir que la fiscal ha señalado un móvil para justificar el delito cogido con pinzas: que el acusado entonces tenía un iPhone6 muy antiguo y que el material que tenía el fallecido era «jugoso». Cabe decir que el mosso acusado le ha recordado que lleva años usando un Xiaomi.

En resumen, la vista ha servido para hacer tambalear la prueba y para mostrar cierta dejadez en ciertas investigaciones de la policía de la Generalitat. Dos elementos que la defensa ha aprovechado para proteger a su cliente, que ha defendido con convicción su visión de los hechos. Al fin y al cabo, ¿puede un agente con más de 25 años en investigación hurtar un móvil sin sospechar que lo podrían localizar? Una duda mucho más que razonable.