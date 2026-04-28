El plan piloto del Govern de la Generalitat de Catalunya de desplegar agentes de paisano en las aulas de los institutos catalanes ha abierto el último conflicto entre la comunidad educativa y el ejecutivo catalán. Una decisión que desde el Govern han defendido en una entrevista hecha en Ser Catalunya, donde la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha lanzado balones fuera y ha asegurado que la presencia de la policía en los institutos no causaría la estigmatización de estos. De hecho, la titular de derechos sociales ha alertado que a raíz de la polémica «estamos estigmatizando lo que es un Mosso d’Esquadra», y ha defendido el trabajo realizado por parte del cuerpo policial catalán, del cual ha destacado que realizan tareas de componente social y voluntad de mediación.

Martínez Bravo ha añadido que «cualquier iniciativa para mejorar la situación de algunos centros es positiva» y ha defendido la propuesta del Govern ya que estas pruebas piloto son la forma que tiene el ejecutivo catalán de buscar nuevos resultados con otros métodos.

🔴@monicambravo, sobre la presencia de agentes de Mossos de paisano en 13 institutos de alta complejidad de Catalunya:



🗣️»Cualquier iniciativa que quiera ver cómo mejorar la situación de los centros es positiva, lo que se está estigmatizando es lo que pensamos que es un mosso d’esquadra» pic.twitter.com/bXbmCeLpKU — Aquí Catalunya (@AquiCatalunya) April 28, 2026

Paneque asegura que ha sido la comunidad educativa la que ha pedido la presencia de la policía

Quien también ha sido preguntada por el plan piloto de desplegar Mossos d’Esquadra en las escuelas catalanas ha sido la consejera de Territorio y portavoz del Govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa posterior al Consell Executiu. Paneque ha defendido la propuesta señalando que es una «medida de innovación defendida por la propia comunidad educativa». Según la consejera y portavoz del Govern fue la misma comunidad educativa la que explicó al ejecutivo catalán que medidas como la propuesta por el gobierno «podrían evitar conflictos en el ámbito educativo». Paneque, sin embargo, ha defendido que la prueba piloto y si, posteriormente, la medida queda permanente será «de carácter voluntario» y que la responsabilidad de pedir la presencia policial recaerá en las direcciones, las cuales serán las que «pedirán o no desplegar este recurso».