El curso educativo comienza en la misma línea que el pasado, con una escalada de protestas progresiva que arrancará con acciones en los centros y se extenderá con una doble jornada de huelga y una gran manifestación en el centro de Barcelona. Los sindicatos educativos responden así a la consulta que enviaron la semana pasada a los docentes, que dibujaba un escenario de división pero partidario, en términos generales, de continuar con las huelgas. La opción de una única huelga fue la más votada.

En este sentido, los docentes harán una gran manifestación el sábado 21 de noviembre como previa de una huelga el 26 de noviembre. A estas dos jornadas se suma la huelga general del 11 de noviembre, convocada por UGT y CCOO por el precio de la vivienda y secundada por la mayoría de los sindicatos educativos. Los sindicatos consideran que el Departamento de Educación aún tiene margen para mejorar los últimos acuerdos educativos, rechazados por la mayor parte del personal, y piden un nuevo marco negociador sin las organizaciones que los han secundado.

El cansancio de los docentes, después de un año de protestas y una quincena de huelgas, se había hecho visible en la huelga de inicio de curso y también en la consulta de los sindicatos. La mitad del personal apuesta por una fórmula de protesta alternativa a las huelgas este primer trimestre, un aspecto que tanto sindicatos como claustros no ven como una aceptación de los últimos acuerdos sino un síntoma de las múltiples jornadas de huelga.

La manifestación de docentes, familias y estudiantes de este domingo por el centro de Barcelona / Bernat Vilaró (ACN)

Las organizaciones fijan, por tanto, dos paros en este primer trimestre –solo uno exclusivo de docentes– y apuntan a la manifestación del 21N como eje central de las protestas. “El 21 de noviembre”, apunta la USTEC, “debe reforzar esta fuerza compartida y la participación en la huelga del 26N”. “Cada jornada de huelga supone un esfuerzo que debemos hacer valer. Nos comprometemos a prepararla con los centros, con objetivos claros y una negociación que permita alcanzarlos”, concluye. Las otras organizaciones convocantes, la CGT y Intersindical, también han avisado que las protestas seguirán si Educación no vuelve a sentarse con ellos a negociar futuras mejoras.

¿Qué piden los docentes?

Los sindicatos han fijado nuevas prioridades, aparcando la batalla salarial que centró las últimas negociaciones, pero insistiendo en la mejora de la escuela inclusiva que también fijó el orden del día de más de un encuentro en la última negociación. Los objetivos ahora van más allá, comenzando por un acercamiento al 6% de inversión sobre el PIB para enseñanza. El Gobierno ha aceptado el reto, llamando a los partidos de la oposición a un debate sobre cómo alcanzarlo y fijando un nuevo plan de acción a tres años vista: primero se quiere equiparar la inversión media que hay en el Estado (4,46%) antes de 2023 y luego mirar cómo llegar al famoso 6%.

Mientras tanto, los sindicatos apuntan que se pueden ir fijando más mejoras, como la protección de los salarios frente al incremento del IPC con una cláusula de actualización automática, una reducción de ratios más agresiva o una rebaja de la jornada lectiva a 35 horas. También se apunta que hay que revertir el crecimiento de burocracia y blindar el catalán en las aulas.