Los docentes han vuelto a salir a la calle para reclamar una propuesta “responsable” y “sólida” del Departamento de Educación que logre convencer a los docentes, quienes han rechazado los dos acuerdos que el ejecutivo cerró el curso pasado con los sindicatos. Ha habido menos manifestantes que en otras ocasiones, pero rodeados de más movimientos y agentes sociales. Diez entidades, entre sindicatos, la Asamblea Educativa de Cataluña, organizaciones estudiantiles o el colectivo de maestros Rosa Sensat, han llamado a la huelga del 26 de noviembre en una concentración que también ha sumado el apoyo del Sindicat de Llogateres.

Media hora más tarde de lo previsto, a las 12:30 horas, los docentes caminaron desde la plaza Urquinaona hasta la plaza de Sant Jaume con proclamas habituales que ya no sorprenden. La consejera Esther Niubó se llevó buena parte de las críticas, que también se dirigieron a la policía a la altura del edificio policial en la Via Laietana, blindado con lonas y vallas. “Vergüenza me daría ser policía”, gritó el animador desde el camión que abría la marcha. Los docentes recordaron la infiltración de los Mossos en las asambleas y también el plan piloto fallido para incorporar agentes a la dinámica de las escuelas. Fue el momento más beligerante de una manifestación que reunió a 5.000 personas, según el sindicato USTEC.

Los sindicatos defendían la convocatoria en fin de semana porque así lo habían pedido las familias, que apenas hicieron acto de presencia. Sí había un grupito de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña (aFFaC) y otros niños dispersos por Via Laietana, la mayoría hijos de docentes en activo. La huelga del jueves, admite la portavoz de la USTEC, Iolanda Segura, será un “barómetro” para ver en qué punto están las fuerzas. El sindicato ve los últimos acuerdos –que la USTEC acabó rechazando, a pesar de estar a favor, al perder la consulta a los docentes– como un “punto y seguido”, pero apunta al mismo tiempo que los registros de la parada marcarán la acción sindical posterior.

“Si hoy hay menos gente no es porque sea sábado, sino porque el colectivo está notando el desgaste”, admite, menos estratégico, Evaristo, quien pide a Niubó que se haga “a un lado”. “El listón del año pasado es alto, pero debemos intentar subirlo”, dice en respuesta a El Món. “El problema”, acaba explicando, “es que las herramientas del sistema para combatirnos son terribles”. El docente, miembro de la asamblea de Vallirana (Baix Llobregat), cree que es “inevitable” que haya “un desgaste” porque el departamento “no hace concesiones”. El docente, en la línea de lo que expresan los sindicatos, reivindica el entendimiento entre diferentes movimientos como “revulsivo” de su lucha. “No es solo el Sindicat de Llogateres, en Tarragona también nos uniremos a la huelga del metal. Las luchas, fragmentadas, tienen menos posibilidades de tener éxito”, culmina.

Evaristo (izquierda) sostiene una pancarta contra Niubó | G.G.

El movimiento por la vivienda se une a los docentes

El movimiento por la vivienda se unió por primera vez con un bloque propio al final de la concentración. Un centenar de chalecos naranjas que reclamaron la vivienda como un aspecto esencial de la educación. “Sin vivienda”, resume Tura Tremoleda, “no hay educación”. Hay niños que tienen que cambiar de escuela, explica. Y otros tienen que hacer los deberes en habitaciones compartidas, a menudo, con personas que no son de su familia. “Un alumno amenazado con un desahucio no puede estudiar”, añade también Tremoleda.

Los sindicatos educativos volvieron a abrir la manifestación, después de que cedieran el protagonismo de la última manifestación del curso pasado a las asambleas. La USTEC acababa de perder la consulta y abría una reflexión para reinterpretar aquel no. Más tarde, la batalla de los docentes se ha abierto a otros movimientos. “Esta pluralidad de movimientos refleja un consenso amplio y da más fuerza a las reivindicaciones”, celebra la representante del colectivo Rosa Sensat, Mònica Nin. En su intervención en los medios de comunicación, Nin ha sido la única en hablar de la polémica que rodea las colonias, lamentando que “perjudica especialmente a las familias con menos recursos”. En todo caso, tal como también defiende la aFFaC, ha situado la responsabilidad en el departamento, a quien ha pedido garantizar las condiciones laborales de los docentes en estas salidas.

Un centenar de miembros del Sindicat de Llogateres en la manifestación de docentes de este sábado | G.G.

El último protagonismo es para un catalán que gana fuerza entre las reivindicaciones de la comunidad educativa. La cabecera fijaba –por primera vez– la defensa de la lengua como un aspecto central de la concentración. “Juntas defendiendo la educación pública! Inclusiva, de calidad y en catalán”, decía la pancarta principal. “Necesitamos un plan integral para garantizar la inmersión lingüística en catalán en todos los espacios de los centros”, ha defendido al mismo tiempo Marc Martorell, de la Intersindical. Los sindicatos también han hecho un llamado a detener los discursos de la extrema derecha, haciendo de la escuela «un muro de contención frente a los discursos de odio, el autoritarismo y las desigualdades».