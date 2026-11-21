Els docents han tornat a sortir al carrer per reclamar una proposta “responsable” i “sòlida” del Departament d’Educació que arribi a convèncer els docents, que han rebutjat els dos acords que l’executiu va tancar el curs passat amb els sindicats. Hi ha hagut menys manifestants que altres vegades, però envoltats de més moviments i agents socials. Deu entitats, entre sindicats, l’Assemblea Educativa de Catalunya, organitzacions estudiantils o el col·lectiu de mestres Rosa Sensat, han cridat a la vaga del 26 de novembre en una concentració que també ha sumat el suport del Sindicat de Llogateres.
Mitja hora més tard del previst, a les 12:30 hores, els docents han caminat des de la plaça Urquinaona a la plaça de Sant Jaume amb proclames habituals que ja no sorprenen. La consellera Esther Niubó s’ha endut bona part de les crítiques, que també s’han dirigit a la policial a l’altura de l’edifici policial la Via Laietana, blindada amb lones i tanques. “Vergonya em faria ser policia”, ha cridat l’animador des del camió que obria la marxa. Els docents han recordat la infiltració dels Mossos a les assemblees i també el pla pilot fallit per incorporar agents a la dinàmica de les escoles. Ha estat el moment més bel·ligerant d’una manifestació que ha reunit 5.000 persones, segons el sindicat USTEC.
Els sindicats defensaven la convocatòria en cap de setmana perquè així ho havien demanat les famílies, que amb prou feines han fet acte de presència. Sí que hi havia un grupet de les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) i altra canalla dispersa per Via Laietana, la majoria fills de docents en actiu. La vaga de dijous, admet la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, serà un “baròmetre” per veure en quin punt estan les forces. El sindicat veu els darrers acords –que la USTEC va acabar rebutjant, malgrat estar-hi a favor, en perdre la consulta als docents– com un “punt i seguit”, però apunta alhora que els registres de l’aturada marcaran l’acció sindical posterior.
“Si avui hi ha menys gent no és perquè sigui dissabte, sinó perquè el col·lectiu està notant el desgast”, admet, menys estratègic, l’Evaristo, que demana a Niubó que es faci “a un cantó”. “El llistó de l’any passat és alt, però hem d’intentar apujar-lo”, diu en resposta a El Món. “El problema”, acaba explicant, “és que les eines del sistema per combatre’ns són terribles”. El docent, membre de l’assemblea de Vallirana (Baix Llobregat), creu que és “inevitable” que hi hagi “un desgast” perquè el departament “no fa concessions”. El docent, en la línia del que expressen els sindicats, reivindica l’entesa entre diferents moviments com a “revulsiu” de la seva lluita. “No és només el Sindicat de Llogateres, a Tarragona també ens unirem a la vaga del metall. Les lluites, fragmentades, tenen menys possibilitats de tenir èxit”, culmina.
El moviment per l’habitatge s’uneix als docents
El moviment de l’habitatge s’ha unit per primera vegada amb un bloc propi al final de la concentració. Un centenar d’armilles taronges que han reclamat l’habitatge com un aspecte essencial de l’educació. “Sense habitatge”, resumeix Tura Tremoleda, “no hi ha educació”. Hi ha infants que han de canviar d’escola, explica. I d’altres han de fer els deures en habitacions compartides, sovint, amb persones que no són de la seva família. “Un alumne amenaçat amb un desnonament no pot estudiar”, afegeix també Tremoleda.
Els sindicats educatius han tornat a obrir la manifestació, després que cedissin el protagonisme de la darrera manifestació del curs passat a les assemblees. La USTEC acabava de perdre la consulta i obria una reflexió per reinterpretar aquell no. Més després, la batalla dels docents s’ha obert a altres moviments. “Aquesta pluralitat de moviments reflecteix un consens ampli i dona més força a les reivindicacions”, celebra la representant del col·lectiu Rosa Sensat, Mònica Nin. En la seva intervenció als mitjans de comunicació, Nin ha estat l’única a parlar de la polèmica que envolta les colònies, lamentant que “perjudica especialment les famílies amb menys recursos”. En tot cas, tal com també defensa l’aFFaC, ha situat la responsabilitat en el departament, a qui ha demanat garantir les condicions laborals dels docents en aquestes sortides.
El darrer protagonisme és per a uyn català que guanya força entre les reivindicacions de la comunitat educativa. La capçalera fixava –per primera vegada– la defensa de la llengua com un aspecte central de la concentració. “Juntes defensant l’educació pública! Inclusiva, de qualitat i en català”, deia la pancarta principal. “Necessitem un pla integral per garantir la immersió lingüística en català a tots els espais dels centres”, ha defensat alhora Marc Martorell, de la Intersindical. Els sindicats també han fet una crida a aturar els discursos de l’extrema dreta, fent de l’escola “un mur de contenció davant dels discursos d’odi, l’autoritarisme i les desigualtats”.