Cambio sustancial en la única estructura de poder con sede en Barcelona que tiene potestad en todo el Estado: la Inspección General del Ejército, la IGE. El ministerio de Defensa, junto con el Jefe de Estado Mayor del Ejército, acordaron nombrar al teniente general Raimundo Rodriguez Roca, nacido en el Sáhara español en 1963, como nuevo jefe de la IGE, un mando que controla la logística y el día a día del Ejército de Tierra y que a su vez supone la «representación institucional de las Fuerzas Armadas en Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja, además de la Representación Institucional del Ejército de Tierra en Cataluña». La toma de posesión se celebró este lunes en el Palacio de Capitanía de Barcelona.

La IGE es la máxima cadena de mando del mantenimiento del Ejército, eso significa que desde Barcelona se deciden, por ejemplo, desde la reforma de cualquier cuartel en España hasta el sistema centralizado de compras o lo que en terminología militar se conoce como servicios «inteligentes» de red de seguridad contra amenazas híbridas al sistema de defensa militar. Para comandar todo esto, Defensa ha elegido una figura de un teniente general que tiene un expediente lleno de operaciones en misiones internacionales como en Guatemala (1997), Kosovo (2003) y Afganistán (2009 y 2010). De hecho, está considerado un especialista en operaciones de «apoyo y seguridad en escenarios complejos». Entre los asistentes, el comisario en jefe del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, y el consejero de Justicia, Ramon Espadaler.

El comisario Esquius tras el nuevo IGE/MD

Una biografía curiosa

Del currículum de servicios del nuevo IGE destaca el hecho de que es Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada, especializado en seguridad. También se diplomó en Estado Mayor, tanto en España como en EE.UU. Entre sus destinos más notables se encuentra cuando estuvo a cargo, como teniente coronel, de la Brigada «Alfonso XIII» de la Legión, como jefe de Regimiento de la Brigada Galicia o como jefe de la comandancia militar en Asturias.

También se añade entre sus responsabilidades el Centro de Futuro Fuerza 2035 del Ejército de Tierra, un programa que proyectaba la tecnificación del Ejército y que consumía buena parte de los recursos de innovación de las fuerzas armadas españolas. Una vez logró ser general, Defensa lo envió al Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, con sede en Bélgica, donde estuvo hasta el 2024 cuando Margarita Robles le encargó la Jefatura de Apoyo del Mando de Apoyo a la Maniobra y luego de Apoyo Logístico del Ejército, dos cargos que comandan el día a día de las estructuras e infraestructuras militares. Defensa ha buscado un perfil técnico y de gestión para el representante de las fuerzas armadas en Cataluña.