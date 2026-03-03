Canvi substancial en l’única estructura de poder amb seu a Barcelona que té potestat a tot l’Estat: la Inspecció General de l’Exèrcit, la IGE. El ministeri de Defensa, juntament amb el Cap d’Estat Major de l’Exèrcit, van acordar nomenar el tinent general Raimundo Rodriguez Roca, nascut al Sàhara espanyol el 1963, com a nou cap de la IGE, un comandament que controla la logística i el dia a dia de l’Exércit de Terra i que alhora suposa la “representació institucional de les Forces Armades a Catalunya, l’Aragó, Navarra i la Rioja, a més de la Representació Institucional de l’Exèrcit de Terra a Catalunya”. La presa del posessió es va celebrar aquest dilluns al Palau de Capitania de Barcelona.
La IGE és la màxima cadena de comandament del manteniment de l’Exèrcit, això vol dir, que des de Barcelona es decideixen, per exemple, des de la reforma de qualsevol caserna a Espanya al sistema centralitzat de compres o del que en terminologia militar es coneix com a serveis “intel·ligents” de xarxa de seguretat contra amenaces híbrides al sistema de defensa militar. Per comandar tot això, Defensa ha triat una figura d’un tinent general que té un expedient farcit d’operacions en missions internacionals com a Guatemala (1997), Kosovo (2003) i Afganistan (2009 i 2010). De fet, està considerat un especialista en operacions de “suport i seguretat en escenaris complexos”. Entre els assistents, el comissari en cap del cos dels Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, i el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
Una biografia curiosa
Del currículum de serveis del nou IGE destaca el fet que és Doctor en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitatde Granada, especialitzat en seguretat. Tambés es va diplomar en Estat Major, tant a Espanya com als EUA. Entre els seus destins més remarcables es troba quan va estar al càrrec, com a tinent coronel, de la Brigada “Alfons XIII” de la Legió, com a cap de Regiment de la Brigada Galicia o com a cap de la comandància militar a Astúries.
També s’afegeix entre les seves responsabilitats el Centre de Futura Força 2035 de l’Exèrcit de Terra, un programa que projectava la tecnificació de l’Exèrcit i que consumia bona part dels recursos d’innovació de les forces armades espanyoles. Un cop va aconseguir ser general Defensa el va enviar al Quarter General Suprem de les Potències Aliades a Europa, amb seu a Bèlgica, on s’hi va estar fins el 2024 quan Margarita Robles li va encombar la Prefectura de Suport del Comandament de Suport a la Maniobra i després de Suport Logístic de l’Exèrcit, dos càrrecs que comanden el dia a dia de les estructures i infraestructures militars. Defensa ha buscat un perfil tècnic i de gestió pel representant de les forces armades a Catalunya.