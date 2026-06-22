Peinado cita a Begoña Gómez para entregar el pasaporte

El estallido de los escándalos alrededor del PSOE se ha convertido en la serie político-judicial de moda de la política española. Una serie en la que aún quedan capítulos como el último, ya que el juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles 23 de junio a las seis de la tarde a la esposa del presidente español, Begoña Gómez, para que entregue su pasaporte de forma presencial. Una decisión que llega después de que Peinado reclamara que Gómez y su secretaria, Cristina Álvarez, entregaran su documentación, se les prohibiera salir de España y se les obligara a comparecer quincenalmente ante el juzgado. Una decisión de Peinado que llega después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esté analizando el contenido de la resolución del juez.

El CGPJ, siguiendo de cerca a Peinado

Que Peinado haya decidido que Gómez entregue el pasaporte en sede judicial llega justo cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está analizando si expedientar al juez por insinuar que los escoltas de la esposa del presidente español podrían colaborar y ayudarla a huir de España en plena vorágine judicial. Desde las nueve y cuarto de la mañana los miembros del CGPJ analizan la resolución de Peinado quien señalaba a los miembros de la Policía Nacional Española que hacen de escolta de Gómez como posibles colaboradores en caso de fuga.

Los vehículos con los que ha entrado Begoña Gómez al juzgado/ Diego Radamés / Europa Press

“No hay ninguna duda de que estos agentes podrían, en un determinado momento, por su propia iniciativa o siguiendo órdenes de sus superiores, colaborar para facilitar esta fuga”, señalaba Peinado quien se ha encontrado con fuertes críticas por parte de los sindicatos policiales, los cuales han cargado contra Peinado durante el fin de semana. Desde Jupol aseguraron que las insinuaciones de Peinado suponían «un descrédito injustificado» del cuerpo policial mientras que el CEP aseveraba que «no hay un solo policía que pueda ayudar a la esposa del presidente del gobierno español a huir de la justicia». De hecho, los dos sindicatos han pedido a Peinado que rectifique y lo amenazan con una denuncia.