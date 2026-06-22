Peinado cita Begoña Gómez perquè entregui el passaport

L’esclat dels escàndols al voltant del PSOE s’ha convertit en el serial políticojudicial de moda de la política espanyola. Un serial en el qual encara resten capítols com el darrer, ja que el jutge Juan Carlos Peinado ha citat aquest dimecres 23 de juny a les sis de la tarda la dona del president espanyol, Begoña Gómez, perquè entregui el seu passaport de forma presencial. Una decisió que arriba després que Peinado reclmaés que Gómez i la seva secretària, Cristina Álvarez, la retirada de la seva documentació, la prohibició de sortir d’Espanya i l’obligació de comparèixer quinzenalment davant el jutjat. Una decisió de Peinado que arriba després que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) estigui analitzant el contingut de la interlocutòria del jutge.
El CGPJ, seguint de prop Peinado
Que Peinado hagi decidit que Gómez entregui el passaport en seu judicial arriba just quan el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) està analitzant si expedient el jutge per insinuar que els escortes de la dona del president espanyol podrien col·laborar i ajudar-la a fugir d’Espanya en plena voràgine judicial. Des d’un quart de deu del matí els membres del CGPJ analitzen la interlocutòria de Peinado qui assenyalava els membres de la Policia Nacional Espanyola que fan d’escolta de Gómez com possibles col·laboradors en cas de fugida.
“No hi ha cap mena de dubte que aquests agents podrien, en un determinat moment, per la seva pròpia iniciativa o seguint ordres dels seus superiors, col·laborar per facilitar aquesta fuga”, assenyalava Peinado qui s’ha trobat amb fortes crítiques per part dels sindicats policials, els quals han carregat contra Peinado durant el cap de setmana. Des de Jupol van assegurar que les insinuacions de Peinado suposaven “un descrèdit injustificat” del cos policial mentre que el CEP asseverava que “no hi ha un sol policia que pugui ajudar a la dona del president del govern espanyol a fugir de la justícia”. De fet, els dos sindicats han demanat a Peinado que rectifiqui i l’amenacen amb una denúncia.