Nueva etapa en el conflicto sobre las pinturas murales de Sixena. La plataforma Sijena Sí, que insiste en definirse como una entidad cívica de defensa del patrimonio del monasterio de Sixena, vuelve al ataque contra el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). De hecho, atacarlo es una de sus obsesiones y en medio del largo proceso de ejecución de la sentencia sobre las pinturas murales que el museo guarda desde el inicio de la Guerra Civil, en una tarea de salvaguarda liderada por Josep Gudiol similar a la que la Generalitat impulsó dentro de Cataluña. Después de convocar concentraciones frente al MNAC u organizar actos de reivindicación de las obras de Sixena, con duras embestidas tanto al Museo como a Cataluña, ahora han dado un paso más.

En concreto, la plataforma —formada por un grupo de entidades extravagantes, muchas de las cuales ni siquiera son de la zona de Sixena ni se acercan— ha enviado este lunes una carta solicitando formalmente «la apertura de un expediente para la expulsión del MNAC del Consejo Internacional de Museos (ICOM)«. Los argumentos expuestos en la misiva es que interpretan que el Museo «ha vulnerado de manera grave y reiterada el código de deontología del organismo internacional en relación con las pinturas murales de la Sala Capitular» del monasterio de Sixena. Es decir, las obras que aún se está estudiando cómo hacer el traslado para evitar que queden destruidas. Cabe decir que es una denuncia que pensaban llevar a cabo desde agosto de 2017. Ahora bien, el MNAC solicitó reconocimiento al ICOM, del cual forma parte y que ha mostrado su empatía hacia la posición del Museo sobre las pinturas.

Una señora con un niño caminan frente al MNAC donde reposan las pinturas de Sixena/Quico Sallés

Incumplimientos

En la carta de la entidad, que reúne grupos anticatalanistas aragoneses y de otros territorios, apunta un «presunto incumplimiento de varios artículos del Código de Deontología del ICOM». En detalle, serían el artículo 2.4, relativo a la adquisición de bienes culturales obtenidos mediante daño o destrucción de monumentos y sin notificación a las autoridades competentes, y el 6.2, que obliga a los museos a entablar un diálogo imparcial orientado a la devolución de bienes culturales a la comunidad de origen. Además de su prohibición de exhibición cuando hay un proceso judicial en marcha.

En este sentido, la plataforma insiste en que el MNAC «no ha actuado con imparcialidad ni con voluntad real de cooperación, optando por la confrontación judicial y retrasando la ejecución de una sentencia firme”. En esta línea, la carta afirma que el ICOM «promueve estándares éticos basados en la legalidad, la cooperación y el respeto a las comunidades de origen». Los remitentes de la misiva sostienen que «mantener como miembro una institución que incumple una resolución judicial firme de restitución y que ha ignorado los principios de diálogo y cooperación, sería incompatible con los objetivos del organismo internacional». Por todo esto, solicita formalmente la incoación de un expediente para la expulsión del Museo Nacional de Arte de Cataluña del Consejo Internacional de Museos.