Nova etapa en el conflicte sobre les pintures murals de Sixena. La plataforma Sijena Sí, que insisteix a definir-se com una entitat cívica de defensa del patrimoni del monestir de Sixena, torna a l’atac contra el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). De fet, atacar-lo és una de les seves obsessions i enmig del llarg procés d’execució de la sentència sobre les pintures murals que el museu guarda des de l’inici de la Guerra Civil, en una tasca de salvaguarda liderada per Josep Gudiol similar a la que la Generalitat va impulsar dins de Catalunya. Després de convocar concentracions davant del MNAC o organitzar actes de reivindicació de les obres de Sixena, amb dures envestides tant al Museu com a Catalunya, ara han fet un pas més.
En concret, la plataforma –formada per una colla d’entitats extravagants, moltes de les quals ni tan sols són de la zona de Sixena ni s’hi acosten– ha remès aquest dilluns una carta sol·licitant formalment “l’obertura d’un expedient per a l’expulsió del MNAC del Consell Internacional de Museus (ICOM)“. Els arguments exposats a la missiva és que interpreten que el Museu “ha vulnerat de manera greu i reiterada el codi de deontologia de l’organisme internacional en relació amb les pintures murals de la Sala Capitular” del monestir de Sixena. És a dir, les obres que encara s’està estudiant com fer-ne el trasllat per evitar que quedin destruïdes. Val a dir que és una denúncia que pensaven dur a terme des de l’agost de 2017. Ara bé, el MNAC va demanar reconeixement a l’ICOM, del qual forma part i que ha mostrat la seva empatia cap a la posició del Museu sobre les pintures.
Incompliments
En la carta de l’entitat, que aplega grups anticatalanistes aragonesos i d’altres territoris, apunta un “presumpte incompliment de diversos articles del Codi de Deontologia de l’ICOM”. En detall, serien l’article 2.4, relatiu a l’adquisició de béns culturals obtinguts mitjançant dany o destrucció de monuments i sense notificació a les autoritats competents, i el 6.2, que obliga els museus a entaular un diàleg imparcial orientat a la devolució de béns culturals a la comunitat d’origen. A més de la seva prohibició d’exhibició quan hi ha un procés judicial en marxa.
En aquest sentit, la plataforma insisteix que el MNAC “no ha actuat amb imparcialitat ni amb voluntat real de cooperació, optant per la confrontació judicial i endarrerint l’execució d’una sentència ferma”. En aquesta línia, la carta afirma que l’ICOM “promou estàndards ètics basats en la legalitat, la cooperació i el respecte a les comunitats d’origen”. Els remitents de la missiva sostenen que “mantenir com a membre una institució que incompleix una resolució judicial ferma de restitució i que ha ignorat els principis de diàleg i cooperació, seria incompatible amb els objectius de l’organisme internacional”. Per tot això, sol·licita formalment la incoació d’un expedient per a l’expulsió del Museu Nacional d’Art de Catalunya del Consell Internacional de Museus.