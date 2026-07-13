Después de celebrar la totalidad de la prueba y las declaraciones de los acusados, esta mañana el ministerio fiscal ha dado marcha atrás en el juicio contra los exconsejeros de Salud, Alba Vergés y Josep Maria Argimon, así como la dirección política y técnica del departamento durante la pandemia, como los médicos Marc Armengol, secretario general de Salud; Adrià Comella, director del Servicio Catalán de la Salud y de Xavier Rodríguez, funcionario, director de Servicios y encargado de la logística de la vacunación de los grupos esenciales.

Todos acusados de prevaricación por supuestamente haber discriminado a los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil destinados en Cataluña en la vacunación del coronavirus. el ministerio público, al tomar la palabra, ha retirado el escrito de acusación. El ministerio fiscal pedía 12 años de inhabilitación para los acusados y las acusaciones, formadas por sindicatos policiales como Jusapol o parasindicatos de la Guardia Civil, Jucil, hasta 15 años, después de que el tribunal eliminara de la acusación el delito contra los derechos de los trabajadores que técnicamente no se sostenía por ningún lado y menos en una sección rigurosa, como es la sexta de la Audiencia de Barcelona.

Los costes del proceso

Pero a la vista de la prueba practicada, el ministerio fiscal ha decidido cambiar de opinión. De hecho, el tono de los interrogatorios a los acusados que han pasado por el estrado esta mañana ya apuntaban un giro de guion. Y así ha sido, la fiscal del caso ha pedido al tribunal cambiar sus conclusiones y ha retirado el escrito de acusación. Las acusaciones, salvo las de Jupol y Jucil, han modificado sus conclusiones retirando solo la petición de condena para Xavier Rodríguez, director de servicios y técnico de la administración. Por otro lado, las defensas han reclamado los costes del proceso.

En su informe, el abogado del sindicato del CNP y del parasindicato, Jucil, Marco Navarro, que ha querido iniciar su informe en catalán, considera que hay suficiente prueba para confirmar que se discriminaron los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en la primera ola de la vacunación contra la COVID. Y por tanto, ha reclamado la pena de 15 años de inhabilitación, porque según su razonamiento solo se apresuraron a cumplir rápidamente con la vacunación después de una interlocutoria de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que lo ordenó como medida cautelar de un recurso interpuesto por los sindicatos.

De esta manera, las acusaciones mantienen que los responsables políticos del proceso de vacunación detuvieron discriminatoriamente a los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado respecto a cuerpos como los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana, las policías locales o los Bomberos, que sí tenían responsabilidades operativas. Incluso, la letrada del Sindicato Profesional de la Policía, Maria Conte, ha blandido un nuevo tipo penal para justificar su solicitud de condena, y es una extravagante «prevaricación por omisión». Las acusaciones también se han esforzado en contraargumentar la petición de la condena en costas que reclamaban las defensas porque no han actuado temerariamente.

Las defensas niegan el delito

En trámite de informes, las defensas han apostado por la continuidad de su tesis desde el minuto cero de la instrucción: negar la discriminación. Es decir, el meollo que las acusaciones utilizan para construir la acusación de prevaricación. Una de las metáforas la ha clavado el abogado Carles Martínez, que defiende a Marc Ramentol, al recordar que a diferencia de otras zonas del Estado, los policías y guardias civiles en Cataluña eligieron y decidieron sus lugares específicos de vacunación.

Un proceso que se ralentizó por el criterio del Consejo Interterritorial de Salud, que priorizó la vacunación por edades. «Uno puede ir a El Corte Inglés y comprarse un traje, o hecho o a medida, si lo pides a medida, no puedes reclamar que te lo den al momento», ha comparado. Por su parte, el letrado de Vergés, Mariano Bergès, ha negado que ninguno de los hechos que han formado parte de la instrucción y del juicio oral formen parte de cualquier tipo penal. En este sentido, ha recordado que el problema ya se terminó en la jurisdicción contenciosa y, por tanto, para Bergès, el derecho penal debe abstenerse de resolver un hecho que ya fue objeto del contencioso.