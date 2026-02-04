Más vale tarde que nunca. El tribunal del juicio contra la familia Pujol-Ferrusola ya ha recibido buena parte de los documentos que acreditan la actuación de la policía patriótica contra el expresidente Jordi Pujol y sus hijos, y que fue el primer escalón de la operación Catalunya. El encargado de aportar la documentación ha sido la defensa de Oriol Pujol Ferrusola, dirigida por el abogado Francesc Sánchez. De hecho, la entrega forma parte de la intención manifestada por el tribunal de aclarar «el origen político de la causa».

De hecho, es una petición del mismo presidente del Tribunal, José Ricardo de Prada, que para agilizar el trabajo, y evitar emitir una comisión rogatoria, pidió a las partes personadas en el sumario de investigación abierto en Andorra que aportaran la documentación. Este miércoles, se ha presentado el grueso de esta documentación en la cual también se ha incorporado la declaración del comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo, en vídeo, que prestó ante la justicia andorrana el pasado 4 de noviembre.

Las defensas de los hermanos Pujol Ferrusola y de Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, en un momento del juicio

Notas de inteligencia

Entre la documentación aportada consta la «Nota de Inteligencia» del mismo comisario sobre el «dinero offshore de la familia Pujol». Unos documentos, donde según el escrito, «se evidencia la intervención de la mal llamada policía patriótica en la información aportada por la Banca Privada d’Andorra (BPA)«, es decir, en la entidad en la que la familia tenía el dinero que supuestamente provenía de la herencia del abuelo Florenci Pujol. En el mismo paquete de documentación aportan más «notas de inteligencia» con el título «sumario Pujol» donde «se concretan actividades policiales que si no son delictivas lo parecen».

Por otra parte, también han añadido parte del sumario de la causa sobre la trama andorrana que se sigue en la querella presentada por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (INDHA) que ha supuesto la imputación de Mariano Rajoy y de sus ministros del Interior y Hacienda, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro. Además, han incluido un buen número de pruebas documentales como correos electrónicos y grabaciones para que Villarejo dé explicaciones en la vista oral.