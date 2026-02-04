Més val tard que no pas mai. El tribunal del judici contra la família Pujol-Ferrusola ja ha rebut bona part dels documents que acrediten l’actuació de la policia patriòtica contra l’expresident Jordi Pujol i els seus fills, i que va ser el primer graó de l’operació Catalunya. L’encarregat d’aportar la documentació ha estat la defensa d’Oriol Pujol Ferrusola, que dirigeix l’advocat Francesc Sánchez. De fet, el lliurament forma part de la intenció manifestada pel tribunal d’aclarir “l’origen polític de la causa”.
De fet, és una petició del mateix president del Tribunal, José Ricardo de Prada, que per esmerilar la feina, i evitar emetre una comissió rogatòria, va demanar a les parts personades al sumari d’investigació obert a Andorra que aportessin la documentació. Aquest dimecres, s’ha presentat el gruix d’aquesta documentació en la qual també s’ha incorporat la declaració del comissari d’intel·ligència jubilat José Manuel Villarejo, en vídeo, que va prestar davant la justícia andorrana el passat 4 de novembre.
Notes d’intel·ligència
Entre la documentació aportada consta la “Nota d’Intel·ligència” del mateix comissari sobre els “diners offshore de la família Pujol”. Uns documents, on segons l’escrit, “s’evidencia la intervenció de la mal anomenada policia patriòtica en la informació aportada per la Banca Privada d’Andorra (BPA)“, és a dir, a l’entitat en la qual la família tenia els diners que suposadament provenien de la deixa de l’avi Florenci Pujol. En el mateix paquet de documentació aporten més “notes d’intel·ligència” amb el títol “sumari Pujol” on “es concreten activitats policials que sinó són delictives ho semblen”.
Per altra banda, també han afegit part del sumari de la causa sobre la trama andorrana que se segueix en la querella presentada per l’Institut de Drets Humans d’Andorra (INDHA) que ha suposat la imputació de Mariano Rajoy i dels seus ministres de l’Interior i Hisenda, Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro. A més, han inclòs un bon gruix de prova documental com correus electrònics i gravacions per tal que Villarejo en doni explicacions en la vista oral.