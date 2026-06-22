El Poder Judicial ha reprendido al juez del caso en el que se está investigando a la esposa del presidente del gobierno español, Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha sido expedientado por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dividido, ya que el resultado de la votación ha sido de 4 votos a favor, 4 en contra y el voto de calidad de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, quien fue quien propuso la sanción. Peinado insinuó que los mismos escoltas de la esposa del presidente del gobierno español podrían ayudarla a huir del Estado español en plena vorágine judicial alrededor del PSOE y el presidente español, Pedro Sánchez. «El artículo 418.5 LOPJ establece como falta grave “el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial»», destaca el poder judicial a través de un comunicado.

«La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida en sesión extraordinaria, ha aprobado hoy el siguiente acuerdo: “Remitir copia del acta de 20 de junio de 2026 dictada por el juez titular de la plaza 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid en el procedimiento del Tribunal del Jurado 1146/2024, al Promotor de la Acción Disciplinaria para que valore si las expresiones contenidas en el mismo en las que se sugiere que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían colaborar en la fuga de una persona investigada pudieran ser constitutivas de una falta grave de desconsideración prevista en el artículo 418.5 de la Ley orgánica del Poder Judicial», añaden desde el CGPJ.

Pedro Sánchez y Begonà Gómez, en un acto del PSOE / Europa Press

Peinado cita a Begoña Gómez para que entregue el pasaporte

En paralelo a la reunión del CGPJ, Peinado ha aumentado la presión sobre el PSOE y la esposa del presidente español, Begoña Gómez, a quien ha citado para que entregue su pasaporte de forma presencial en sede judicial. Gómez deberá acudir el próximo miércoles 24 de junio a las seis de la tarde y entregar el documento que le permite salir del Estado español; una decisión que llega después de que Peinado reclamara la retirada de su documentación, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.