El Poder Judicial ha estirat les orelles al jutge del cas en el qual s’està investigant la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez. El jutge Juan Carlos Peinado ha estat expedientat per un Consell General del Poder Judicial (CGPJ) dividit, ja que el resultat de la votació ha estat de 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. Peinado va insinuar que els mateixos escoltes de la dona del president del govern espanyol podrien ajudar-la a fugir de l’Estat espanyol en plena voràgine judicial al voltant del PSOE i el president espanyol, Pedro Sánchez. “L’article 418.5 LOPJ estableix com falta greu “l’excés o abús d’autoritat, o falta greu de consideració respecte dels ciutadans, institucions, secretaris, mèdics forenses o de la resta del personal al servei de l’Administració de Justícia, dels membres del Ministeri Fiscal, advocats i procuradors, graduats socials i funcionaris de la Policia Judicial””, destaca el poder judicial a través d’un comunicat.
“La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, reunida en sessió extraordinària, ha aprovat avui el següent acord: “Remetre còpia de l’acte de 20 de juny de 2026 dictat pel jutge titular de la plaça 41 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Madrid en el procediment del Tribunal del Jurat 1146/2024, al Promotor de l’Acció Disciplinària perquè valori si les expressions contingudes en el mateix en les quals se suggereix que les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat podrien col·laborar en la fugida d’una persona investigada poguessin ser constitutives d’una falta greu de desconsideració prevista en l’article 418.5 de la Llei orgànica del Poder Judicial”, afegeixen des del CGPJ.
Peinado cita Begoña Gómez perquè entregui el passaport
En paral·lel a la reunió del CGPJ Peinado ha augmentat la pressió sobre el PSOE i la dona del president espanyol, Begoña Gómez, a qui ha citat perquè entregui el seu passaport de forma presencial en seu judicial. Gómez haurà d’acudir el pròxim dimecres 24 de juny a les sis de la tarda i entregar el document que li permet sortir de l’Estat espanyol; una decisió que arriba després que Peinado reclamés que la retirada de la seva documentació, la prohibició de sortir d’Espanya i l’obligació de comparèixer quinzenalment davant el jutjat.