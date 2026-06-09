Nueva unión del PSC, ERC y los Comuns para evitar que Salvador Illa comparezca en el Parlamento de Cataluña. El PSC y los socios de investidura han votado en contra de la petición formulada por Junts per Catalunya para que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, compareciera en el pleno de la próxima semana para dar explicaciones por la crisis educativa que está sacudiendo Cataluña con una nueva movilización coincidiendo con la visita del Papa León XIV a Barcelona. La votación, que se ha realizado en el marco de la Junta de Portavoces que ha decidido el orden del día del próximo pleno, no ha prosperado con los votos en contra del PSC, ERC y Comuns.

Desde Junts han criticado la postura de los socios de investidura de Illa y, de hecho, la han definido como el «tripartito de la investidura». En rueda de prensa recogida por la ACN, el portavoz de Junts en el Parlamento, Salvador Vergés, ha asegurado que la unión de estos tres partidos ha vuelto a «encubrir» al presidente Illa. Vergés, además, ha recordado que hace dos semanas que PSC, ERC y Comuns ya se unieron para evitar que Salvador Illa compareciera en la cámara catalana por los supuestos casos de corrupción alrededor del PSOE. «Sospechamos que hay un pacto implícito entre ellos», ha afirmado el portavoz de Junts.

Esther Niubó y el presidente Salvador Illa llegando al Consejo Ejecutivo el día que la consejera se reincorporaba / ACN

El PSC, ERC y los Comuns ya evitaron que Illa diera explicaciones por los vínculos con Zapatero

Cuando estalló el caso Plus Ultra y se conoció la imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, hizo que Salvador Illa quedara señalado. Un señalamiento que evitó pasar por el Parlamento de Cataluña después de que los votos del PSC, ERC y los Comuns sirvieran para evitar la comparecencia de Illa en la cámara catalana para explicar los vínculos del presidente catalán con Zapatero y los contratos de la Generalitat con empresas chinas y la campaña del PSC en las elecciones catalanas de 2024.