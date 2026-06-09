Nova unió del PSC, ERC i els Comuns per evitar que Salvador Illa comparegui al Parlament de Catalunya. El PSC i els socis d’investidura han votat en contra de la petició formulada per Junts per Catalunya perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegués al ple de la setmana que ve per donar explicacions per la crisi educativa que està sacsejant Catalunya amb una nova mobilització coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. La votació, que s’ha fet en el marc de la Junta de Portaveus que ha decidit l’ordre del dia del pròxim ple, no ha tirat endavant amb els vots contraris PSC, ERC i Comuns.
Des de Junts han criticat la postura dels socis d’investidura d’Illa i, de fet, l’han definit com el “tripartit de la investidura”. En roda de premsa recollida per l’ACN el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha assegurat que la unió d’aquests tres partits ha tornat a “encobrir” el president Illa. Vergés, a més, ha recordat que fa dues setmanes que PSC, ERC i Comuns ja es van unir per evitar que Salvador Illa comparegués a la cambra catalana pels suposats casos de corrupció al voltant del PSOE. “Ens ensumem que hi ha un pacte implícit entre ells”, ha etzibat el portaveu juntaire.
El PSC, ERC i els Comuns ja van evitar que Illa donés explicacions pels vincles amb Zapatero
Quan va esclatar el cas Plus Ultra i es va conèixer la imputació de l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va fer que Salvador Illa quedés assenyalat. Un assenyalament que va evitar passar pel Parlament de Catalunya després que els vots del PSC, ERC i els Comuns servissin per evitar la compareixença d’Illa a la cambra catalana per explicar els vincles del president català amb Zapatero i els contractes de la Generalitat amb empreses xineses i la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.