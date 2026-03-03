Los Comuns mantienen la esperanza de que ERC se siente a negociar los presupuestos

La negociación de los presupuestos se está convirtiendo en el gran serial de la política catalana. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha anunciado que ha registrado una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Generalitat -negociados entre el Govern y los Comuns-, una enmienda que también han presentado el resto de partidos de la oposición. Los Comuns, quienes negociaron las cuentas catalanas con el Govern, mantienen la esperanza de que los republicanos se sienten a negociar los presupuestos con el ejecutivo catalán y esperan que se logre un acuerdo antes del 20 de marzo.

En una rueda de prensa en el Parlamento recogida por la ACN, el portavoz del grupo parlamentario de la formación, David Cid, ha asegurado que hay «margen» para poder sacar adelante los presupuestos a pesar de la postura de ERC. Cid ha aprovechado la rueda de prensa para instar al Govern y a los republicanos a sentarse a negociar y asegura que con la presentación de la enmienda a la totalidad por parte de los republicanos «no acaba nada», ya que aún hay margen de negociación hasta el próximo 20 de marzo, cuando se ha de celebrar un pleno en el Parlamento en el que se votarán las enmiendas a la totalidad presentadas por los diversos grupos parlamentarios. «Espero que continúen negociando y que todas las medidas que nosotros hemos podido incorporar a los presupuestos salgan adelante», ha señalado el portavoz de los Comuns.

El portavoz de los Comuns en el Parlamento, David Cid | ACN

ERC tiende la mano para negociar el IRPF con el Gobierno

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha dado un revés al Gobierno y ha anunciado que ha registrado una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya. A pesar de esto, la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, ha mantenido la puerta abierta a la negociación con el Gobierno sobre la recaudación del IRPF, la condición puesta por los republicanos para negociar los presupuestos con el ejecutivo catalán. Alamany ha tendido la mano a los socialistas y ha señalado que podrían retirar la enmienda a la totalidad si hay “garantías” sobre la recaudación del impuesto antes del pleno del 20 de marzo.