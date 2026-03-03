Els Comuns mantenen l’esperança que ERC s’assegui a negociar els pressupostos

La negociació dels pressupostos s’està convertint en el gran serial de la política catalana. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha anunciat que ha registrat una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat -negociats entre el Govern i els Comuns-, una esmena que també han presentat la resta de partits de l’oposició. Els Comuns, qui van negociar els comptes catalans amb el Govern, mantenen l’esperança que els republicans s’asseguin a negociar els pressupostos amb l’executiu català i esperen que s’assoleixi un acord abans del 20 de març.
En una roda de premsa al Parlament recollida per l’ACN el portaveu del grup parlamentari de la formació, David Cid, ha assegurat que hi ha “marge” per poder tirar endavant els pressupostos malgrat la postura d’ERC. Cid ha aprofitat la roda de premsa per instar el Govern i els republicans a seure a negociar i assegura que amb la presentació de l’esmena a la totalitat per part dels republicans “no acaba res”, ja que encara hi ha marge de negociació fins al pròxim 20 de març, quan s’ha de celebrar un ple al Parlament en el qual es votaran les esmenes a la totalitat presentades pels diversos grups parlamentaris. “Espero que continuïn negociant i que totes les mesures que nosaltres hem pogut incorporar als pressupostos tirin endavant”, ha assenyalat el portaveu dels Comuns.
ERC allarga la mà a negociar l’IRPF amb el Govern
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha etzibat una plantofada al Govern i ha anunciat que ha registrat una esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Malgrat això, la secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, ha mantingut la porta oberta a la negociació amb el Govern sobre la recaptació de l’IRPF, la condició posada pels republicans per negociar els pressupostos amb l’executiu català. Alamany ha allargat la mà als socialistes i ha assenyalat que podrien retirar l’esmena a la totalitat si hi ha “garanties” sobre la recaptació de l’impost abans del ple del 20 de març.