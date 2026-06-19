El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha celebrado este viernes sus primeros quince años de trayectoria con un acto institucional en el Parlamento que ha servido tanto para reivindicar su labor como para marcar los retos de futuro de la metrópoli. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del AMB y alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encabezado una conmemoración que ha puesto el acento en el consenso político que hizo posible la creación del organismo y en la necesidad de adaptar su gobernanza a una realidad metropolitana cada vez más extensa.

Un ente clave para 3,4 millones de personas

Constituida formalmente en 2011 tras la aprobación de la ley del AMB el año anterior, la institución agrupa los 36 municipios de la primera corona metropolitana. En conjunto, representa cerca de 3,4 millones de habitantes, concentra más de la mitad del PIB catalán y gestiona competencias estratégicas como el transporte público, el urbanismo, el ciclo del agua, el tratamiento de residuos, la vivienda o el desarrollo económico. Durante el acto, Illa ha definido al AMB como un “ejemplo de federalismo municipal” y ha defendido que este modelo de cooperación entre administraciones puede servir de referencia también a escala europea. El presidente ha reivindicado la cultura del pacto que permitió sacar adelante la ley metropolitana y ha asegurado que “hacer política es pactar”, especialmente en un contexto de creciente complejidad institucional.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto de celebración de los 15 años del AMB en el Parlamento / ACN

La mirada puesta en la Barcelona de los cinco millones

Por su parte, Collboni ha recordado que la creación del AMB fue fruto de un “gran pacto de país” y ha situado el principal reto de futuro en la articulación de la denominada “Barcelona real”, que incluye la segunda corona metropolitana y llega a los cinco millones de habitantes. Según el alcalde, esta dimensión demográfica requiere nuevas herramientas de cooperación entre municipios para afrontar cuestiones como la movilidad, la vivienda o la planificación territorial. La voluntad de ampliar la mirada metropolitana es un debate que hace años que planea sobre las instituciones y los agentes económicos del territorio. Aunque no hay consenso sobre una eventual ampliación formal del AMB, Collboni ha insistido en que es necesario comenzar a tomar decisiones para dar respuesta a una realidad urbana que va mucho más allá de los actuales 36 municipios.

El Besòs y el nuevo planeamiento, retos de futuro

Entre las prioridades de futuro también está el desarrollo del eje del Besòs, que Collboni ha identificado como una de las grandes áreas de transformación pendientes de la metrópoli. El presidente del AMB ha defendido la necesidad de dirigir inversiones hacia esta zona, donde conviven vulnerabilidades sociales con importantes oportunidades de crecimiento económico e industrial. El organismo también enfrenta otras carpetas estratégicas, como la aprobación definitiva del Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM), la renovación de infraestructuras ambientales y de gestión de residuos, o la búsqueda de un sistema de financiamiento más estable para garantizar las inversiones futuras.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el acto de celebración de los 15 años del AMB en el Parlamento / ACN

Reivindicación del pacto político

El acto ha incluido una mesa redonda con protagonistas de la creación del AMB, como los expresidentes Xavier Trias y José Montilla, y ha servido para reivindicar la capacidad de acuerdo que permitió aprobar por unanimidad la ley metropolitana en 2010. En la clausura, Illa ha apelado nuevamente al consenso como herramienta para afrontar los grandes desafíos del país y ha defendido una capitalidad de Barcelona “inclusiva”. Quince años después de su puesta en marcha, el AMB ha aprovechado el aniversario para reivindicarse como una institución consolidada e indispensable en la gestión de la gran metrópoli catalana.