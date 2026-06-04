Junts per Catalunya ha criticado al «tripartito» de PSC, ERC y Comuns en el debate a la totalidad de los presupuestos. Mònica Sales, presidenta del grupo parlamentario de la formación de Carles Puigdemont, ha defendido la enmienda a la totalidad a unas cuentas que «anestesian» Cataluña y ha criticado la «incompetencia» del PSC, las «renuncias» de Esquerra Republicana y el «extremismo» de los Comuns. «Los presupuestos constatan que son el gobierno de la mala gestión, de la supeditación y de la resignación. Administran anestesia al país”, ha asegurado.

Sales ha constatado que el ejecutivo de Salvador Illa dispondrá de presupuestos gracias al acuerdo con sus socios prioritarios, pero ha advertido a los socialistas que «continuarán teniendo el país patas arriba». «El Gobierno gana estabilidad, y podrán agotar la legislatura, pero Cataluña pierde prosperidad” porque, según ha señalado, hay una «excesiva» presión fiscal, especialmente a la clase media, y unos servicios públicos «tensionados», ha remarcado. «Cataluña necesitaba presupuestos, pero no estos presupuestos», ha rematado Sales, quien ha reprochado a la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, el «satisfacción» que ha mostrado en su intervención.

La líder de la formación de Puigdemont en la cámara catalana ha apuntado que el ejecutivo del PSC actúa con la «complicidad» de Esquerra y de los Comuns. Así, ha reprochado a la formación de Oriol Junqueras que hayan pasado «del ‘sí’ vigilante y exigente de la investidura a un ‘sí’ sumiso y resignado durante toda la legislatura» porque, según ha señalado, han «abandonado» la línea roja del IRPF. «De la soberanía a la gestoría”, ha criticado. Mònica Sales también ha arremetido contra el PSC por ceder que los Comuns marquen políticas en materia de vivienda, fiscalidad, movilidad y modelo económico: «Han exportado el modelo Colau, que ha degradado Barcelona a límites insostenibles, a toda Cataluña”. “Los presupuestos son una enmienda a la totalidad a las necesidades del país porque no servirán para mejorar Cataluña y los catalanes continuarán teniendo los mismos problemas», ha afirmado.

La portavoz de Junts, Mònica Sales, interviene en el debate a la totalidad de presupuestos / ACN

Junts se reivindica como alternativa a Illa

Por otro lado, Junts per Catalunya se ha reivindicado como alternativa al Gobierno de Salvador Illa “aunque intenten arrinconarnos, porque el país necesita un ejecutivo que gestione con «rigor y responsabilidad». A pesar de que los de Junts se sienten arrinconados, y han subrayado que el ejecutivo ni siquiera los ha convocado para negociar las cuentas, Sales ha afirmado que ellos continuarán trabajando para construir una alternativa preparada para gobernar y que Cataluña vuelva a ser una nación «respetada y admirada» en todo el mundo: “No aceptamos una Cataluña resignada ni subordinada, ni que quieran hacer creer a los catalanes que no hay alternativa porque sí la hay». «Queremos una Cataluña ambiciosa. Y no descansaremos hasta volver a ponerla en pie», ha concluido.