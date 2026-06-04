Junts per Catalunya ha carregat contra el “tripartit” de PSC, ERC i Comuns en el debat a la totalitat dels pressupostos. Mònica Sales, presidenta del grup parlamentari de la formació de Carles Puigdemont, ha defensat l’esmena a la totalitat a uns comptes que “anestesien” Catalunya i ha carregat contra la “incompetència” del PSC, les “renúncies” d’Esquerra Republicana i l'”extremisme” dels Comuns. “Els pressupostos constaten que són el govern de la mala gestió, de la supeditació i de la resignació. Administren anestèsia al país”, ha assegurat.
Sales ha constatat que l’executiu de Salvador Illa disposarà de pressupostos gràcies a l’acord amb els seus socis prioritaris, però ha advertit als socialistes que “continuaran tenint el país cap per avall”. “El Govern guanya estabilitat, i podran esgotar la legislatura, però Catalunya perd prosperitat” perquè, segons ha assenyalat, hi ha una “excessiva” pressió fiscal, especialment a la classe mitjana, i uns serveis públics “tensionats”, ha remarcat. “Catalunya necessitava pressupostos, però no aquests pressupostos”, ha reblat Sales, que ha retret a la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, el “cofoisme” que ha mostrat en la seva intervenció.
La líder de la formació de Puigdemont a la cambra catalana ha apuntat que l’executiu del PSC actua amb la “complicitat” d’Esquerra i dels Comuns. Així, ha retret a la formació d’Oriol Junqueras que hagin passat “del ‘sí’ vigilant i exigent de la investidura a un ‘sí’ submís i resignat durant tota la legislatura” perquè, segons ha assenyalat, han “abandonat” la línia vermella de l’IRPF. “De la sobirania a la gestoria”, ha criticat. Mònica Sales també ha envestit contra el PSC per cedir que els Comuns marquin polítiques en matèria d’habitatge, fiscalitat, mobilitat i model econòmic: “Han exportat el model Colau, que ha degradat Barcelona a límits insostenibles, a tot Catalunya”. “Els pressupostos són una esmena a la totalitat a les necessitats del país perquè no serviran per millorar Catalunya i els catalans continuaran tenint els mateixos problemes”, ha afirmat.
Junts es reivindica com alternativa a Illa
D’altra banda, Junts per Catalunya s’ha reivindicat com a alternativa al Govern de Salvador Illa “encara que intentin arraconar-nos, perquè el país necessita un executiu que gestioni amb “rigor i responsabilitat”. Malgrat que els juntaires se senten arraconats, i han subratllat que l’executiu ni tan sols els ha convocat per negociar els comptes, Sales ha afirmat que ells continuaran treballant per construir una alternativa preparada per governar i que Catalunya torni a ser una nació “respectada i admirada” arreu del món: “No acceptem una Catalunya resignada ni subordinada, ni que vulguin fer creure als catalans que no hi ha alternativa perquè n’hi ha”. “Volem una Catalunya ambiciosa. I no descansarem fins a tornar-la a posar dempeus”, ha conclòs.