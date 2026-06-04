La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha dado el pistoletazo de salida al debate de totalidad de los presupuestos que el Gobierno ha acordado con Esquerra Republicana y Comuns, y ha subrayado que 3 de cada 4 euros de los 49.162 millones de euros están destinados a partidas sociales: «Presentamos una herramienta de país para proteger, invertir y avanzar». Romero ha defendido el acuerdo con los dos socios prioritarios del ejecutivo de Salvador Illa y les ha agradecido «la exigencia, a menudo obstinada, el sentido de país y la generosidad». Romero ha sacado pecho por los 49.162 millones de euros que hay en los presupuestos: «Una cifra récord que representa un incremento de más de 9.000 millones respecto al año 2023 y 4.604 millones más que en 2025».

«Estos presupuestos –que hoy superarán el trámite de totalidad– son mejores de los que presentamos hace unos meses porque incorporan el enfoque de tres grupos políticos», ha remarcado tras un proceso de negociación que la consejera ha definido como «exigente, intenso y fructífero». Asimismo, Romero ha pedido el apoyo del resto de grupos parlamentarios porque, según ha dicho, «en tiempos de incertidumbre, toca transitar por caminos seguros que debemos abrir entre todos». «El país necesita herramientas, no excusas», ha recalcado en referencia a unas cuentas «muy ambiciosas que amplían la capacidad de acción de la Generalitat». «La responsabilidad no consiste en imponer mayorías inexistentes, sino en construir mayorías posibles», ha sentenciado.

Durante su intervención, Romero ha hecho referencia a algunas de las medidas acordadas con los dos grupos. Por ejemplo, la consejera ha citado la sociedad mercantil que vigilará las inversiones del Estado en Catalunya: «Este Gobierno ha decidido pasar de la queja a las soluciones para revertir el déficit histórico y la baja ejecución de las inversiones del Estado». «La propuesta del Consorcio de Inversiones, junto con ERC, nace para garantizar una política de inversión de la Administración del Estado en Catalunya adecuada y ágil», ha afirmado. La consejera ha defendido que el proyecto de presupuestos mantiene «intactos» los objetivos fijados por Illa al inicio de la legislatura: estabilidad, reforzar servicios públicos, impulsar la inversión, proteger a la ciudadanía y preparar a Catalunya para los retos del futuro.

La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, interviene en el Pleno del Parlamento para presentar los presupuestos del 2026 / ACN

Un modelo de financiación agotado

Por otro lado, Alícia Romero ha hecho referencia al actual modelo de financiación, que aportará 32.800 millones de euros, un 30% más que en 2023, pero ha dejado claro que eso «no es suficiente». «Necesitamos más recursos para Catalunya», ha reivindicado la consejera, quien ha subrayado que Catalunya es «un territorio infrafinanciado». En este sentido, la titular de Economía ha manifestado que el modelo está caducado desde hace 12 años y ha subrayado que han pasado 20 años desde que se diseñó el modelo en 2006: «La sociedad catalana no es la misma».

Es por esta razón, que Romero considera «importante» que el país pueda contar con un nuevo modelo – que debe tramitarse en el Congreso de los Diputados– para disponer de «más recursos para hacer frente a las competencias como la salud, la educación o los derechos sociales» y, en este sentido, ha instado a Junts y al PP a «no bloquear» la tramitación del nuevo modelo de financiación en la cámara baja. «Pensemos en el país, en los ciudadanos, en esos recursos de más que llegarán a Catalunya», ha dicho. Por otro lado, Alícia Romero ha explicado que Catalunya arrastra una deuda de 90.000 millones de euros, «una cifra muy importante que nos hace arrastrar un pago de intereses muy alto de 1.800 millones de euros».