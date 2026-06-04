La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha donat el tret de sortida al debat de totalitat dels pressupostos que el Govern ha acordat amb Esquerra Republicana i Comuns, i ha subratllat que 3 de cada 4 euros dels 49.162 milions d’euros estan destinats a partides socials: “Presentem una eina de país per protegir, invertir i per avançar”. Romero ha defensat l’acord amb els dos socis prioritaris de l’executiu de Salvador Illa i els hi ha agraït “l’exigència, sovint tossuda, el sentit de país i la generositat”. Romero ha tret pit pels 49.162 milions d’euros que hi ha als pressupostos: “Una xifra rècord que representa un increment de més de 9.000 milions respecte de l’any 2023 i 4.604 milions més que el 2025”.
“Aquests pressupostos –que avui superaran el tràmit a la totalitat– són millors dels que vam presentar fa uns mesos perquè incorporen l’enfocament de tres grups polítics”, ha remarcat després d’un procés de negociació que la consellera ha definit “exigent, intens i fructífer”. Així mateix, Romero ha demanat el suport de la resta de grups parlamentaris perquè, segons ha dit, “en temps d’incertesa, toca transitar per camins segurs que hem d’obrir entre tots”. “El país necessita eines, no excuses”, ha reblat en referència a uns comptes “molt ambiciosos que amplien la capacitat d’acció de la Generalitat”. “La resposabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó a construir majories possibles”, ha sentenciat.
Durant la seva intervenció, Romero ha fet referència a alguna de les mesures acordades amb els dos grups. Per exemple, la consellera ha citat la societat mercantil que vigilarà les inversions de l’Estat a Catalunya: “Aquest Govern ha decidit passar de la queixa a les solucions per revertir el dèficit històric i la baixa execució de les inversions de l’Estat”. “La proposta del Consorci d’Inversions, juntament amb ERC, neix per garantir una política d’inversió de l’Administració de l’Estat a Catalunya adequada i àgil”, ha afirmat. La consellera ha defensat que el projecte de pressupostos manté “intacte” els objectius fixats per Illa en l’inici de la legislatura: estabilitat, reforçar serveis públics, impulsar la inversió, protegir la ciutadania i preparar Catalunya per als reptes del futur.
Un model de finançament esgotat
D’altra banda, Alícia Romero ha fet referència a l’actual model de finançament, que aportarà 32.800 milions d’euros, un 30% més que el 2023, però ha deixat clar que això “no és suficient”. “Necessitem més recursos per a Catalunya”, ha reivindicat la consellera, que ha subratllat que Catalunya és “un territori infrafinançat”. En aquest sentit, la titular d’Economia ha manifestat que el model està caducat des de fa 12 anys i ha subratllat que han passat 20 anys des que es va dissenyar el model l’any 2006: “La societat catalana no és la mateixa”.
És per aquesta raó, que Romero considera “important” que el país pugui comptar amb un nou model – que s’ha de tramitar al Congrés dels Diputats– per disposar de “més recursos per fer front a les competències com la salut, l’educació o els drets socials” i, en aquest sentit, ha instat Junts i el PP a “no bloquejar” la tramitació del nou model de finançament a la cambra baixa. “Pensem en el país, en els ciutadans, en aquests recursos de més que arribaran a Catalunya”, ha dit. D’altra banda, Alícia Romero ha explicat que Catalunya arrossega un deute de 90.000 milions d’euros, “una xifra molt important que ens fa arrossegar un pagament d’interessos molt alt de 1.800 milions d’euros”.