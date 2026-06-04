La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha defendido la enmienda a la totalidad presentada contra los presupuestos del Gobierno y ha acusado a Esquerra Republicana de apoyar las mismas cuentas que Salvador Illa retiró en febrero para «evitar elecciones y mantener los cargos». Asimismo, ha criticado que los presupuestos son la «renuncia» del PSC a defender Cataluña ante el «maltrato sistémico y abusivo del Estado», y también ha cargado contra los Comunes porque han renunciado a las «líneas rojas que habían trazado».

«Son la renuncia del PSC a defender Cataluña ante el maltrato sistémico y abusivo del Estado. De ERC a los compromisos que decía que eran irrenunciables, como el IRPF, la financiación singular o el traspaso de Rodalies, y de los Comunes a cada una de las líneas rojas que habían trazado, como el Aeropuerto del Prat, el Cuarto Cinturón o el Hard Rock», ha sostenido la líder de Aliança, que ha centrado su crítica en los republicanos: «Lo que ERC no podía aprobar de ninguna manera por poco ambiciosos, ahora aprobará exultante porque necesita evitar elecciones y mantener cargos».

Por otro lado, Orriols ha acusado a Illa de poner «la ambición personal por delante de los intereses del país» y de presentar una réplica de las cuentas que tuvo que retirar meses atrás. «No hemos sabido ver los millones que se incorporarían en caso de que llegaran a un acuerdo, cosa que ERC y Comunes han utilizado como justificación para firmar este pacto de la vergüenza», ha dicho. También ha criticado que no se aborden cuestiones, a su parecer, como el déficit fiscal ni el fenómeno migratorio y sus consecuencias: «No hay ningún interés en el Gobierno». Además, ha reclamado que transfieran al Ayuntamiento de Ripoll (Girona) el dinero previsto para Política Lingüística: «Así podremos pagar un profesor de catalán al concejal de Uruguay que el PSC nos ha colocado y que no dice ni buenos días» en esta lengua.

El portavoz adjunto del PSC-Units, Jordi Riba, interviene en el debate de presupuestos este jueves / Europa Press

Tira y afloja entre Orriols y el PSC por la actividad parlamentaria

Durante el debate, Sílvia Orriols ha mantenido un tira y afloja con el diputado del PSC Jordi Riba después de que este último haya criticado la escasa actividad parlamentaria de las dos diputadas del grupo mixto. Riba ha dicho que Sílvia Orriols y Rosa Maria Soberana solo asisten al 12% de las comisiones ordinarias del Parlamento: «Ustedes, señoras de Aliança Catalana, solo vienen a trabajar 2 de cada diez días, y son el grupo parlamentario más caro de la cámara». «En dos años han presentado 93 iniciativas, que han costado 18.000 euros cada una», ha reprochado a Orriols, quien le ha replicado que él ha intervenido en 254 ocasiones en sede parlamentaria, mientras ella lo ha hecho en 473 ocasiones. «Casi el doble que usted, quizás viene mucho por aquí, pero debe ser para pasearse o ir al bar, porque de actividad parlamentaria, la justa», ha concluido.