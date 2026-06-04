La líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha defensat l’esmena a la totalitat presentada contra els presspostos del Govern i ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als mateixos comptes que Salvadro Illa va retirar al febrer per “evitar eleccions i mantenir les cadires”. Així mateix, ha criticat que els pressupostos són la “renúncia” del PSC a defensar Catalunya davant el “maltractament sistèmic i abusiu de l’Estat”, i també ha carregat contra els Comuns perquè han renunciat a les “línies vermelles que havien traçat”.
“Són la renúncia del PSC a defensar Catalunya davant del maltractament sistèmic i abusiu de l’Estat. D’ERC als compromisos que deia que eren irrenunciables, com l’IRPF, el finançament singular o el traspàs de Rodalies, i dels Comuns a cadascuna de les línies vermelles que havien traçat, com l’Aeroport del Prat, el Quart Cinturó o el Hard Rock”, ha sostingut la líder d’Aliança, que ha centrat la seva crítica en els republicans: “El que ERC no podia aprovar de cap manera per poc ambiciosos, ara aprovarà exultant perquè necessita evitar eleccions i mantenir cadires”.
D’altra banda, Orriols ha acusat Illa de posar “l’ambició personal per davant dels interessos del país” i de presentar una rèplica dels comptes que va haver de retirar mesos enrere. “No hem sabut veure els milions que s’incorporarien en cas que arribessin a un acord, cosa que ERC i Comuns han fet servir com a justificació per signar aquest pacte de la vergonya”, ha dit. També ha criticat que no s’abordin qüestions, al seu parer, com el dèficit fiscal ni el fenomen immigratori i les seves conseqüències: “No hi ha cap interès al Govern”. A més, ha reclamat que traspassin a l’Ajuntament de Ripoll (Girona) els diners previstos a Política Lingüística: “Així podrem pagar un professor de català al regidor d’Uruguai que el PSC ens ha col·locat i que no diu ni bon dia” en aquesta llengua.
Estira-i-arronsa entre Orriols i el PSC per l’activitat parlamentària
Durant el debat, Sílvia Orriols ha mantingut un estira-i-arronsa amb el diputat del PSC Jordi Riba després que aquest últim hagi criticat la poca activitat parlamentària de les dues diputades del grup mixt. Riba ha dit que Sílvia Orriols i Rosa Maria Soberana només van a un 12% de les comissions ordinàries del Parlament: “Vostès, senyores d’Aliança Catalana, només venen a treballar 2 de cada deu dies, i són el grup parlamentari més car de la cambra”. “En dos anys han presentat 93 iniciatives, que han costat 18.000 euros cadascuna”, ha retret a Orriols, que li ha replicat que ell ha intervingut en 254 ocasions en seu parlamentària, mentre ella ho ha fet en 473 ocasions. “Gairebé el doble que vostè, potser ve molt per aquí, però deu ser per passejar-se o a anar al bar, perquè d’activitat parlamentària, la justa”, ha conclòs.