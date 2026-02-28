La abogada Magda Oranich (Barcelona, 1945) comenzó yendo a las prisiones cuando otros jóvenes iban a las discotecas. Vivió la dictadura, fue detenida e ingresada en prisión, defendió a presos políticos ante consejos de guerra, vivió muy de cerca el caso de Salvador Puig Antich y, como abogada del condenado, presenció la ejecución de Jon Paredes Manot, ‘Txiki’, que aún hoy la conmueve. Estas y muchas otras vivencias están recogidas en el libro Totes les batalles. Memòries (Columna), donde repasa su trayectoria personal y profesional. La abogada feminista y defensora de los derechos humanos, y también de los derechos de los animales, forma parte de una generación que creció en dictadura, pero que, según explica en esta entrevista, con El Món, vivió “el privilegio” del cambio democrático y, entre muchas otras cosas, aquella manifestación histórica de la Diada de 1977. «Fue espectacular, encontrabas vecinos que creías franquistas», rememora. Con mirada crítica porque no se consiguió la ruptura con el franquismo, pero sin renegar de la Transición, Oranich alerta del crecimiento de la extrema derecha y reivindica la memoria histórica como herramienta imprescindible para que las nuevas generaciones entiendan qué significa perder la democracia.

¿Cuándo decide escribir estas memorias?

Estas memorias han sido un poco obligadas, en el buen sentido de la palabra. Siempre cuento vivencias y siempre me han animado a escribirlas y la editora me terminó de animar. He intentado no hablar de mí, pero siempre he pensado que debemos explicar a los jóvenes qué era una dictadura. Mi generación hemos vivido la adolescencia y parte de la juventud en una dictadura, pero también hemos tenido el privilegio de vivir el cambio, que ha sido espectacular. Hemos vivido los fusilamientos, la muerte de Franco, la Transición, las jornadas catalanas de la mujer, que sí que fueron un antes y un después en relación con los derechos de la mujer, y muchas otras cosas. Yo lo quería explicar porque la generación anterior no explicó lo que había sufrido en la guerra. Como si tuvieran que esconder lo que sufrieron. No querían transmitirnos eso.

¿Escribir ha sido un ejercicio de revisión crítica?

No tanto. Me ha dado mucho trabajo ordenar las ideas. Crítica al franquismo y a la dictadura sí, lo que sea necesario. No conseguimos una ruptura. Y hay que recordar que toda la oposición democrática, desde la democracia cristiana hasta los más comunistas, todos estaban de acuerdo en que se debía hacer una ruptura. Pero no la conseguimos, aunque había mucha fuerza y todo lo que rodeaba a Franco estaba podrido. Tampoco nadie quería un estallido de violencia. A pesar de todo, no critico la Transición porque, aunque no fue ejemplar ni tan pacífica como dicen, sirvió para empezar a cambiar las cosas. Por ejemplo, en Cataluña vivimos la manifestación de un millón de personas en la Diada de 1977, y fue espectacular, encontrabas vecinos que creías franquistas. En el año 81 se lograron las leyes más importantes de la mujer y de libertad, porque el divorcio para mí no es una ley para las mujeres, sino una cuestión de libertad. También digo siempre, y creo que tengo razón, que es más fácil cambiar leyes que cambiar mentalidades. Se cambiaron las leyes, pero aún quedan mentalidades ancladas en el pasado.

¿Cómo recuerda los años de militancia y defensa de los derechos humanos durante el franquismo?

Yo empecé a politizarme en la Facultad de Derecho y allí vi cómo eran las leyes de la mujer, que la obligaban a obedecer al marido, necesitaba su permiso para muchas cosas e, incluso, si el hombre mataba a la mujer por adulterio solo era condenado a medio año de destierro. Los antiguos códigos eran brutales y me animaron a hacerme feminista. Y se cambiaron las leyes, se han cambiado todas. En el año 1978, cuando ya era abogada, se celebró el Día Internacional de la Mujer y se lograron cambios importantes como la eliminación de la obligación de la mujer de obedecer al marido y cosas que afectaban la vida privada. Se fueron consiguiendo todos los derechos, y no me da reparo decir que la legislación de la mujer ahora es buena. Lo que pasa es que no es buena la aplicación que se hace en algunos casos.

Magda Oranich, abogada. Barcelona 19.02.2026 | Mireia Comas

¿El feminismo actual conecta con el de su generación?

No del todo. Personalmente, creo que el feminismo de verdad comenzó con las sufragistas. Ellas son las que nos abrieron el camino. Mi generación y las más próximas logramos, con éxito, el cambio de legislación. Creo que no acaba de conectar, y con toda sinceridad debo decir que muchas cosas de hoy en día no las acabo de entender. Muchas cosas que pedimos durante años ya las tenemos hoy en día. Es evidente que aún hay diferencias, pero no tantas.

¿Por ejemplo?

Ahora querían tratar como violencia de género el no pagar las pensiones de los hijos. Muy bien, pero ya está castigado en el Código Penal, no pagar las pensiones. Hoy en día no tiene mucho sentido pensar que todas las pensiones las paga solo el marido, porque hoy en muchas parejas gana lo mismo el hombre que la mujer. Si es la mujer la que no paga no pasa nada, pero si es el hombre es violencia de género. No es justo.

En el libro expresa inquietud por las encuestas que señalan que cuatro de cada diez jóvenes querrían vivir en una dictadura.

Eso es muy preocupante porque no han vivido una dictadura, y yo sí.

¿Y a qué lo atribuye?

Al hecho de que la extrema derecha inculca estas ideas. La extrema derecha no es un fenómeno de Cataluña ni de España, es un fenómeno global. Nosotros lo vemos aquí, que es lo que más nos preocupa, pero la extrema derecha toca puntos que la gente no ve claros. Lo hace a su manera, y a mí no me convencerán, pero a otra gente sí. La misma Aliança Catalana dice cosas que mucha gente piensa y que no nos hemos atrevido a decir. O el hecho de que parezca que Vox quiere acabar con el burka y la izquierda diga que no, esto ayuda mucho a la extrema derecha porque estamos del burka hasta las narices y nos impresiona verlos en el paseo de Gràcia y en la Rambla Catalunya.

«La extrema derecha toca puntos que la gente no ve claros. Lo hace a su manera, y a mí no me convencerán, pero a otra gente sí. La misma Aliança Catalana dice cosas que mucha gente piensa y que no nos hemos atrevido a decir».

¿El no querer abordar según qué debates favorece a la extrema derecha?

Yo creo que sí. Si te das cuenta, la extrema derecha simplifica mucho su mensaje, como ahora cuando dicen que el islamismo esclaviza a la mujer. Yo creo que la extrema derecha tiene cosas muy fáciles de hacer entrar. El mensaje de que hay muchos inmigrantes a ti y a mí, posiblemente, no nos dice nada, pero cala en mucha gente. El hecho de ver a estas mujeres con burka te revuelve. Yo lo veo y me pongo nerviosa. No que ellas lo lleven, sino que se lo hagan llevar o que sea importante que lo lleven. Y, a la extrema derecha, con esto del burka ganará votos, y a la alcaldesa de Ripoll le ha ido muy bien que uno de los imanes de la villa esté acusado de agresión sexual. Además, ha sido inteligente al tomar una serie de temas que yo me atrevería a decir que todos estamos de acuerdo, pero que no los abordamos para evitar líos. Yo quiero mucho a los animales, y la ley de protección de los animales establece que deben morir sin dolor y rápido. Pues la alcaldesa de Ripoll ha prohibido los sacrificios halal en el matadero. Por cosas como estas tiene tantos votos, o tú estás de acuerdo en que maten al animal allí mirando a la Meca? Y claro, son cosas que me preocupan, porque aciertan. Otras no las aciertan, pero están creciendo. Y es un fenómeno global.

A lo largo de su trayectoria ha defendido causas muy diversas. ¿Hay algún caso que le haya marcado especialmente?

Muchos. Yo he dedicado parte de mi vida a luchar por los derechos de las mujeres, pero me han marcado muchas las luchas como la de los derechos humanos. A mí lo que más me marcó de muy jovencita, cuando comencé recién salida de la facultad, fueron las torturas. Una cosa es que te lo cuenten, pero ir a la prisión y verlo… la gente volvía destrozada. A mí me marcó mucho y me radicalizó mucho en la defensa de derechos humanos, de la mujer y de los animales.

De hecho, en el libro dice que «a la edad que los jóvenes iban a las discotecas yo iba a las prisiones».

Sí. Me obsesioné con las prisiones. Yo veía muchos presos políticos y comunes, porque era mi trabajo, y me di cuenta de que estaban muy desconectados de lo que pasaba afuera. La gran subversión era entrar la carta de la novia escondida en el pecho, y entre ellos no podían hablar en catalán. Ni en la carta, ni en la visita familiar. Esto afectaba mucho a los presos. Yo he estado presa.

Magda Oranich, abogada. Barcelona 19.02.2026 | Mireia Comas

¿Y qué recuerda?

Soy amnistiada, pero estuve en la prisión de la Trinidad, y allí tenía que hablar en castellano con mis padres. No había funcionarias, había monjas. Y había una que sabía un poco de catalán, y decía, «va, que ahora paso yo. Te dejo hablar un rato en catalán». Pero poder hablar en la prisión en catalán era como si te tocara la lotería. Mi padre y mi madre no habían hablado nunca en castellano. Es como si ahora te empezara a hablar en alemán… Esto me impresionó mucho porque yo sí que podía hablar catalán con los presos. Y no podía llevar la carta de la novia ni el documento de su partido, pero lo hacía. Hace unos años volví a hacer un recorrido turístico de prisiones con el Procés. Digo turístico porque vi muchas prisiones nuevas. Estuve en Estremera, Soto del Real, Alcalá Meco, la de Figueres, Tarragona y la de Lledoners.

¿Y qué sensación tuvo cuando visitó a los presos políticos del Procés?

Tuve la sensación de que se me había parado el reloj, porque no entendía que 40 años después estuviera haciendo lo mismo que hacía cuando tenía 20 años. El primer día me afectó de verdad. La situación ha cambiado mucho porque ahora no estaban torturados porque el mundo ha cambiado. De joven consideraba que tenía el privilegio de poder ver a los presos cuando no los podían visitar, que los podía ver en la tortura… Lo tenía que hacer porque era mi obligación en la vida. Como unos tienen que ir a misa, yo iba a visitar presos y estoy encantada de haberlo hecho. Y lo volvería a hacer. Y aún me encuentro a alguien por la calle que me detiene y me recuerda algún episodio.

¿Como cuál?

Un día un preso me pidió que fuera a su casa a sacar al perro, porque se había quedado el perro encerrado, y llevarlo a casa de los abuelos. Recuerdo que vino la policía, y había uno de la Brigada Político-Social, que después se hizo progre, y años después me admitió que no se lo creyó. Pero, claro, los abogados hacíamos de todo. Cuando los presos se ponían en huelga de hambre entrábamos glucosa que nos suministraban los médicos progres. Ahora en las prisiones hay cristales y no puedes pasar nada, pero antes había rejas. A Jon Paredes Manot, ‘Txiki’, le pasé la estampa de comunión de sus hermanos, y se la encontraron. Solo por eso lo investigaron y a mí me iniciaron diligencias militares penales. Debo decir que muchas veces más que de abogada hacía de Cruz Roja.

«Cuando visité a los presos políticos del Procés tuve la sensación de que se me había parado el reloj. No entendía que 40 años después estuviera haciendo lo mismo que hacía cuando tenía 20 años».

¿El caso del ‘Txiki’ es el que más recuerda?

Sí. Junto con el de Salvador Puig Antich, aunque no lo llevé directamente.

Pero participó en la defensa.

Recuerdo que estaba en el juzgado de guardia poniendo un recurso el día 25 de septiembre. Y de repente vi mucho alboroto y pregunté a los policías si era un asunto político. «No es un asunto común», me dijeron, pero llamé a Josep Oriol Arau y le dije que me había parecido un tema político. Salvador no estaba entre los detenidos porque estaba herido y lo habían llevado al Clínic, pero sí estaba Pons Llobet y todos esos. A partir de ese momento empezamos a seguir el caso y colaboré mucho, pero en octubre me detuvieron y estuve en prisión hasta enero. Cuando salí no había llegado aún la petición de muerte ni el consejo de guerra, y los últimos tiempos fueron los más intensos. Cuando salí de prisión ya habían decidido que Francesc d’Assís Condomines llevara la defensa de Puig Antich en el consejo de guerra. Fue muy valiente de llevar el caso, y lo hizo muy bien, pero ya sabías cómo acabaría. Como el ‘Txiki’.

Ya estaban condenados antes de ser juzgados.

¡Hombre! En los dos consejos de guerra teníamos la sensación de estar haciendo el idiota. Estábamos dispuestos a hacer de todo a pesar de saber que no había nada que hacer. Y los presos lo sabían. El ‘Txiki’ me decía ‘mujer, no te lo tomes así, si me van a matar seguro’.

Magda Oranich, abogada. Barcelona 19.02.2026 | Mireia Comas

Aun así, ¿mantuvo la esperanza de que se podrían salvar?

La verdad es que no. La única esperanza que teníamos era el tiempo, porque Franco se estaba muriendo. Cuando conseguíamos retrasar un día ya era la gran victoria, y fuimos retrasándolo, pero, claro, ellos también estaban al tanto. Franco murió el 20 de noviembre, y al ‘Txiki’ lo habían ejecutado el 27 de septiembre. La madrugada que murió Franco llamé a su madre y nos pusimos a llorar. No por la muerte de Franco, sino porque había tardado demasiado en morirse.

¿Tenía relación con ella?

Tenía mucho contacto. Ella venía aquí y estuvo el día del juicio, pero no se esperó a la ejecución. El día del juicio fue el primer día que se pudo abrazar con su hijo. No sé por qué, pero el presidente del tribunal tenía cara de buena persona y le fui a decir que hacía mucho tiempo que la mujer no había podido abrazar a su hijo y él intercedió para que se pudieran ver.

De la ejecución del Txiki a la muerte de Franco pasó un mes y tres semanas.

Eso fue una pena. Franco tenía la obsesión de matarlos a todos el mismo día y a la misma hora, pero al morir Franco suspendieron todos los consejos de guerra. En el 76 hubo indultos y en el 77 dieron la amnistía general a todos los presos. Yo soy amnistiada del 77.

Franco murió matando.

Siempre lo decíamos, pero nunca pensé que me tocaría tan de cerca. Recogí las vainas y me manché de sangre en la ejecución del Txiki. Estuvimos presentes Marc Palmés, el hermano del Txiki y yo, y había un montón de soldados por allí. Incluso un soldado se desmayó. A veces pienso si todo eso pasó de verdad o lo he soñado.

«La única esperanza que teníamos era el tiempo porque Franco se estaba muriendo. Cuando conseguíamos retrasar un día ya era la gran victoria. Franco murió el 20 de noviembre, y al ‘Txiki’ lo ejecutaron el 27 de septiembre»

¿En algún momento les tuvo que mentir?

¿Mentir a quién?

A Salvador o al Txiki.

No. Hicimos un escrito para que no lo ejecutaran por garrote vil. La obsesión del Txiki era que no lo ejecutaran con el garrote porque es la manera de ejecutar más humillante y dolorosa que hay. De hecho, entonces no existía en ningún lugar del mundo. Yo me lo he estudiado mucho esto, y he intentado encontrar si en algún lugar se aplicaba, y solo había existido en alguna colonia española. Concretamente, en Filipinas y en Cuba. Además, él había oído decir que con el Salvador no había funcionado a la primera. En el escrito se expuso el rechazo a la pena de muerte, y el abogado vasco Miguel Castells incluyó que en último extremo fuera fusilado y pidió morir como un gudari vasco, y esto trajo problemas. Nos iniciaron un consejo de guerra. A Marc y a mí solo eran cuestiones disciplinarias, pero para los otros era prisión y lo pasaron mal hasta que vino el indulto. Esto favoreció mucho la felicidad que teníamos de ir a recibir a los presos a la salida de las prisiones.

¿La Transición estuvo a la altura de las expectativas que teníamos?

No, porque la oposición democrática quería una ruptura y no se consiguió. Creo que la Transición se detuvo un poco cuando ganaron los socialistas. Creo que podría haber ido más adelante.

¿El régimen del 78 fue un freno?

No sé si fue un freno, porque yo creo que cuando la Transición aún duraba. Pero se debería haber hecho más por el mismo gobierno, que tuvieron 10 millones de votos. Cuando ganó Felipe González no se detuvo, pero dejó de tener aquel empuje. También es verdad que se habían cambiado muchas cosas y lo más fundamental. Pero había cosas…

Magda Oranich, abogada. Barcelona 19.02.2026 | Mireia Comas

¿Como cuáles?

Te pondré un ejemplo. El violador del Eixample, no este que ha habido después, el auténtico; que violó a más de 90 mujeres y yo representaba a más de 30. Para que te hagas una idea, las violaciones vaginales eran 20 años y un día por cada una, pero por violación anal eran dos meses. Es que los jóvenes no lo sabéis todo esto. Por un agujero tenías honor y por el otro no. Todo era el honor y si la familia había quedado afectada… El tribunal no podía hacer otra cosa porque era lo que decía la ley, pero esto es para que te hagas una idea de cómo era todo, ¿me entiendes?

Durante su trayectoria ha estado vinculada a diferentes espacios políticos. En democracia, formó parte de Nacionalistes d’Esquerres.

Yo fundé Nacionalistes d’Esquerres, y es de las cosas que he hecho en política de las que estoy más orgullosa. Años después se pasó a llamar Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra y se hizo un pacto con los del PSUC y fui elegida diputada en el Parlamento. Era el grupo, naturalmente, de Iniciativa per Catalunya, porque yo solo era una y los otros eran seis. No creas que eran tantos. Y allí hice muchas amistades con algunos, lo que pasa es que vi que no era mi lugar.

Pero después fue concejala por Barcelona en la lista de CiU.

Un honor. Estuve con Xavier Trias, pero como concejala independiente y voté algunas veces diferente. En cambio, en el Parlamento tuve que salir en algunas votaciones porque no estaba de acuerdo. Estar en el Ayuntamiento con Xavier Trias, francamente, aparte de un honor, fue un placer. Con él no habría pasado lo que pasó un tiempo que él no estaba con una votación del matrimonio gay. Y no sé por qué cosas técnicas, el grupo de Convergència decidió que votarían en contra. Después dijeron que nos abstendríamos todos, pero yo con derechos humanos no me abstengo.

«Xavier Trias, es una persona muy progresista. Es mucho más progresista que mucha gente que se dice de izquierdas»

Pasó de la izquierda a la derecha.

Yo no lo veo así.

¿No?

Esto de izquierda y derecha yo no lo tengo. Me he pasado de progresistas a conservadores, efectivamente. Pero yo siempre he considerado que Xavier Trias, por ejemplo, es una persona muy progresista. Es mucho más progresista que mucha gente que se dice de izquierdas.

¿Pero tuvo que renunciar a sus ideales en algún momento?

No, ni uno. No renuncié ni con unos ni con los otros. Con unos tuve más problemas con algunas cosas, y con los otros, absolutamente ninguno. Porque sobre todo en el Ayuntamiento piensa que la mayor parte de las votaciones son de urbanismo y entiendes muy poco y pedía asesoramiento a expertos. Y tuve relación con Pasqual Maragall, muy buena relación con Joan Clos y Jordi Hereu. Había muy buen ambiente y ahora hay mucha tensión. No lo puedo entender.

¿Con el Procés ha habido un retroceso en la justicia?

Hombre, sí. No en todo el ámbito judicial, pero en los juicios que se han hecho sobre el Procés, y no solo en el Supremo, ha habido un retroceso en cómo juzgaban los derechos. La amnistía lo ha podido paliar un poco, pero como no se aplica… El poder ejecutivo hace una ley, el poder legislativo la aprueba por mayoría absoluta y el poder judicial, después del aval del Constitucional, no la aplica. Es insólito. Lo que ha pasado me ha dejado fuera de juego porque no pensaba que pudiera pasar esto porque estamos en democracia. Y durante unos años hemos dudado de estar en democracia.

Magda Oranich, abogada. Barcelona 19.02.2026 | Mireia Comas

¿Es un síntoma de la debilidad de la democracia?

Sí, yo creo que sí. Y un síntoma de que quizás no se pudo hacer la ruptura como debía y aclarar algunos puntos que no pudiera pasar esto porque ya sabíamos que quedaba gente del régimen anterior, por ejemplo, en la policía. No fue una ruptura como se hizo en países como Alemania o Italia. Aquí aún cuesta que la Prefectura de Via Laietana sea un centro de Memoria Democrática.

¿La memoria histórica es imprescindible para que los jóvenes conozcan lo que ha pasado?

Para mí es fundamental la memoria histórica. No solo que los jóvenes lo sepan, y que lo sepa todo el mundo, sino porque los recordamos, porque murió mucha gente y muy joven. La gente sufrió mucho durante la dictadura, y los primeros años fueron durísimos, y la memoria histórica ayuda a mucha gente a cerrar heridas.