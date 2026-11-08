Cualquier colectivo o comunidad, ya sea política, deportiva, social, cultural o económica, necesita símbolos. Es una característica atávica de la condición humana. Pero hay un paso más, los símbolos que no han sido contaminados por el virus de la controversia. De estos hay poquísimos. Y posiblemente, una de las cosas que ha ayudado a los catalanes a sobrevivir a sus ilusos enterradores ha sido tener uno moderno. Un símbolo incluso romántico, capaz de superar, aunque sea por una mañana, la tradición cainita del catalanismo. Es la figura del presidente Francesc Macià.

Por si alguien tenía alguna duda, este domingo de noviembre, endulzado por un sol agradable de otoño, se ha demostrado que la figura del presidente Macià es un icono. La inauguración de la Casa Macià, la Villa Denise de Prats de Molló (el Vallespir), ha sido el escenario de un encuentro que se puede calificar, sin exageraciones, de inédito. Es la mansión donde se desarticuló el complot que Macià dirigió para reconquistar Cataluña, expulsar la dictadura de Primo de Rivera y convertir al Principado en un estado independiente. Un complot que el pasado 4 de noviembre cumplió cien años.

El fracaso de la detención, sin embargo, fue el éxito de la internacionalización de la causa catalana. Unos hechos que la memoria colectiva miraba de reojo en los tiempos en que el catalanismo quería parecerse a Gandhi con una sonrisa y donde las papeleras debían llenarse, no fuera que se encontrara un papel en el suelo. Las circunstancias políticas surgidas del referéndum del 1 de octubre, el exilio y una sociedad civil siempre dispuesta a recuperar los detalles de la historia han obrado el milagro. En concreto, recuperar la Casa Macià como un espacio de memoria colectiva con una exposición comisariada por el editor Jaume Ciurana. La inauguración contó con la presencia de 800 personas, entre ellas, los presidentes Jordi Pujol, Carles Puigdemont y Pere Aragonès, además de los presidentes del Parlamento Carme Forcadell y Josep Rull, la consejera de Cultura, Sònia Hernández, el exvicepresidente Josep-Lluís Carod-Rovira y los presidentes de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y de la ANC, Jordi Vila.

La Casa Macià, este mañana/QS

Punto de encuentro del catalanismo

Los jardines de la Casa Macià se han llenado de figuras del independentismo, tanto las que han tenido un papel protagonista en la política institucional como aquellos que discretamente -casi de manera clandestina- han participado en la organización de los grandes eventos de los últimos años. En los alrededores de la casa se podían encontrar los anónimos que compraron y distribuyeron las urnas del 1 de octubre, los que colaboraron con el exilio y los que se han ocupado de mantener la llama encendida por todo el país en los tiempos de adormecimiento, aturdimiento o decepción del Proceso. Activistas casi con más historia que Guifré el Pilós y otros que han pagado discretamente la restauración de la villa o han participado en los viajes mensuales de voluntarios que, después de la experiencia, pueden montar una empresa de reformas y construcciones.

Además de las primeras autoridades, también han participado en los parlamentos el exconsejero de Cultura y presidente de la Fundació Casa Macià, Lluís Puig, y su homólogo en la Catalunya Nord, Jep Bonet, un hombre de aquellos que tiene un libro, así como el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder. Entre los asistentes, Claudi Ferrer, alcalde de Prats de Molló; Jordi Sánchez, ex preso político y expresidente de la ANC; Jordi Domingo, presidente del Consell de la República, y una nutridísima representación juntaire, con el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, a la cabeza, además de los diputados Josep Rius, Glòria Freixa, Agustí Colomines, Francesc de Dalmases, Isaac Padrós, Jordi Munell, y Francesc Ten. También estaba el diputado en el Congreso y cabeza de lista por Girona, Josep Maria Cervera; la diputada de la CUP Pilar Castillejo; la exconsejera Àngels Ponsa; Elena Gual, de la escuela Arrels de la Catalunya Nord; Rosa Serra, directora de l’Erol; Josep Andreu Domingo, presidente de Estat Català; veteranos militantes de ERC o de la extinta CDC y el exdecano del Col·legi de Metges, Jaume Padrós. Especialmente emotivo ha sido el homenaje a los conjurados que participaron en el complot de Prats de Molló, con la asistencia de sus familiares tras una ingente investigación histórica.

El ambiente de reconocimiento y festivo del acto se ha reafirmado con la recta final de la amnistía. De hecho, antes del día 13 la sala penal del Tribunal Supremo debería pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía de los procesados por malversación, después de que el juez instructor Pablo Llarena haya cerrado el sumario y lo haya enviado al tribunal sentenciador para dictaminar sobre la aplicación de la ley del olvido penal para el independentismo. La frase «nos vemos en el sur», ha sido recurrente durante los saludos y, sobre todo, en las despedidas. La inauguración ha sido un punto de encuentro, de recuerdo y, sobre todo, de reivindicación. Quien se ha encargado de poner el punto más institucional y más intenso ha sido el presidente del Parlamento, Josep Rull, que ha sido extraordinariamente vehemente en la conmemoración del centenario, defendiendo y valorando el compromiso de los «conjurados». De hecho, Rull ha querido aprovechar la efeméride para defender la lucha independentista. «¡Somos ciudadanos de un pueblo que ha sido libre, y que quiere volver a serlo!», ha exclamado Rull recuperando el discurso de Macià. Un mensaje con el que ha reclamado «remuscular» el movimiento y que la independencia respete y defienda «la humanidad».